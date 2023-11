La predisposición genética al insomnio está vinculada a trastornos similares al insomnio

MIÉRCOLES, 8 de noviembre de 2023 (HealthDay News) -- Los niños que tienen predisposición genética al insomnio presentan más problemas de sueño similares al insomnio desde la primera infancia hasta la adolescencia, según un estudio publicado en línea el 8 de noviembre en la revista Journal of Child Psychology and Psychiatry.Desana Kocevska, M.D., Ph.D., del Instituto Neerlandés de Neurociencias en Ámsterdam, y colegas evaluaron si los puntajes de riesgo poligénico para el insomnio (PRS-I) y la duración del sueño (PRS-SD) afectan el sueño desde la primera infancia hasta la adolescencia en un estudio que involucra a 2,458 niños de ascendencia europea. Las madres informaron sobre los ítems relacionados con el insomnio de la Lista de Comportamiento Infantil a la edad del niño de 1.5, 3 y 6 años. La Escala de Perturbaciones del Sueño para Niños y la actigrafía se evaluaron en 975 niños de 10 a 15 años.Los investigadores encontraron más problemas de sueño relacionados con el insomnio entre los 1.5 y 15 años en niños con un PRS-I más alto. No se observó asociación para PRS-SD con problemas de sueño informados por la madre. Un PRS-SD más alto se asoció con una duración del sueño más larga estimada mediante un actígrafo y más despertares después del inicio del sueño, pero después de las correcciones por múltiples pruebas, estas asociaciones no persistieron."La manifestación de la responsabilidad genética en los fenotipos del sueño temprano en la vida ofrece posibles objetivos para la estimación, detección, prevención e intervención de riesgos tempranos, con posibles beneficios a largo plazo", escriben los autores.Resumen/Texto completo