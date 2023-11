El gárgaras de agua salada e irrigación nasal pueden evitar que COVID empeore

Puntos Clave

JUEVES, 9 de noviembre de 2023 (HealthDay News) -- Si estás sufriendo de COVID, quizás quieras tomar un vaso de agua tibia y un salero.Una nueva investigación sugiere que hacer gárgaras y enjuagar tus fosas nasales con una solución salina puede ayudar a mantenerte fuera del hospital.En el pequeño estudio, los investigadores encontraron que hacer gárgaras cuatro veces al día durante 14 días con agua salada parecía aliviar los síntomas y reducir significativamente las probabilidades de ser hospitalizado."Creemos que hay evidencia de que el COVID-19 se replica en las vías respiratorias superiores", explicó el investigador principal Dr. Jimmy Espinoza, profesor de medicina materno-fetal en University of Texas Health en Houston.Para el estudio, Espinoza y sus colegas probaron si hacer gárgaras con agua salada era efectivo en el tratamiento de COVID-19. Entre 2020 y 2022, asignaron a 58 personas con COVID-19 a hacer gárgaras con agua salada en una dosis alta o baja de sal. Compararon sus hallazgos con casi 9,400 pacientes de COVID de la población general.Tanto los grupos de agua salada como el grupo de la población general no garganta tuvieron tasas similares de vacunación contra el COVID.Los investigadores encontraron que el 19% de aquellos que hicieron gárgaras con la dosis baja de sal fueron hospitalizados, al igual que el 21% de aquellos que hicieron gárgaras con la dosis alta de sal. Estos porcentajes fueron significativamente menores que la tasa de hospitalización del 59% de los pacientes que no hicieron gárgaras, dijo Espinoza.Los hallazgos se presentarán el jueves en la reunión anual del Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología, en Anaheim, California. Los hallazgos presentados en reuniones médicas se consideran preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.Espinoza dijo que la efectividad del tratamiento aún necesita ser probada en estudios más grandes que también intenten determinar si las gárgaras funcionan contra todas las cepas del virus.Hacer gárgaras no está destinado a reemplazar las vacunas o los medicamentos antivirales, dijo."Esta es una intervención muy, muy simple", dijo Espinoza. "Pero esto no está destinado a reemplazar las intervenciones reales que tenemos. Creemos que esto podría ser complementario porque es una intervención simple. Es barata y está disponible en cualquier lugar".Aún así, un experto dijo que este tratamiento no es algo que esté listo para formar parte del tratamiento de COVID-19."Tengo demasiadas preguntas para concluir que esto es probable que se convierta en una medida importante de control", dijo el Dr. Bruce Hirsch, especialista en enfermedades infecciosas en North Shore University Hospital en Manhasset, N.Y."Esperaría y vería antes de recomendar incluso algo trivial como hacer gárgaras con agua salada", dijo. "Realmente no tiene sentido para mí".Más informaciónPara más información sobre COVID-19, vea los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.FUENTES: Jimmy Espinoza, MD, profesor, medicina materno-fetal, University of Texas Health, Houston; Bruce Hirsch, MD, especialista en enfermedades infecciosas, North Shore University Hospital, Manhasset, N.Y.; presentación, reunión anual del Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología, Anaheim, Calif., 9 de noviembre de 2023