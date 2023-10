Estados Unidos analiza la aprobación de una vacuna mejorada contra la meningitis

"Penbraya", nueva vacuna de Pfizer, podría proteger más contra la meningitis

Una nueva vacuna recomendada el miércoles por asesores independientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos podría proporcionar una protección más completa contra la meningitis.

La inyección protegería contra cinco tipos de bacterias que causan la enfermedad meningocócica, uno más de los que ahora se cubren en una sola vacuna, informó CNN. Los CDC están evaluando la recomendación de los asesores. Esa noticia es bien recibida por Patti Wukovits, cuya hija de 17 años, Kimberly Coffey, murió de meningitis en junio de 2012. “Todo nuestro mundo cambió”, dijo Wukovits a CNN.

“No pasa un día, una hora, en la que realmente no piense en ella. Siempre está en mi mente”. Kimberly había recibido la vacuna MenACWY existente, que protege contra cuatro tipos de bacterias que están en amplia circulación. Pero murió de meningitis B, que no estaba cubierta por esa vacuna. En ese momento no había ninguna vacuna para protegerla de ese tipo de bacteria.

Hoy en día, una vacuna separada, MenB, cubre ese tipo de bacteria. Actualmente, para estar protegido contra los cinco tipos de bacterias, una persona necesitaría cuatro o cinco inyecciones: dos para MenACWY a los 11 o 12 años y nuevamente a los 16, y una inyección MenB entre los 16 y los 18, dijo CNN. Penbraya es la nueva vacuna meningocócica fabricada por Pfizer, informó CNN.

La vacuna Penbraya cubre cinco tipos de bacterias responsables de la enfermedad (Freepik)

La nueva vacuna, que requiere la aprobación de los CDC, sería para jóvenes de 16 a 23 años que estén sanos y para aquellos de 10 años o más que tengan riesgos aumentados. Consiste en dos dosis, administradas con seis meses de diferencia. “Penbraya, la primera vacuna meningocócica 5 en 1 aprobada por la FDA, proporciona a los adolescentes y jóvenes adultos en los EEUU la protección más completa disponible contra las principales causas de la enfermedad meningocócica”, precisó el Dr. Luis Jodar, director de asuntos médicos para vacunas, antivirales y generación de evidencia de Pfizer, en un comunicado de la empresa.Agregó que Penbraya podría ayudar a simplificar un calendario de vacunación complejo.

Solo el 30% de los jóvenes de 17 años ahora reciben una dosis, según una presentación de los CDC al comité asesor. ”La complejidad tiene efectos secundarios negativos”, indicó el miembro del comité, el Dr. Matt Daley, investigador principal del Instituto de Investigación en Salud de Kaiser Permanente Colorado. El voto del comité asesor para recomendar la vacuna fue de 10 a 4, seguido de un voto unánime para agregar la vacuna al plan de administración de Vacunas para Niños, informó CNN.

La Dra. Kathy Poehling, miembro del comité y profesora de pediatría y epidemiología y prevención en la Escuela de Medicina de la Universidad de Wake Forest en Winston-Salem, Carolina del Norte, fue una de las que votaron en contra. No fue por falta de confianza en la vacuna, dijo.

“Sabemos que las vacunas que se están administrando han tenido un beneficio tremendo. Y hay mucho más por aprender”, señaló Poehling a CNN.

La vacuna pentavalente podría cambiar panorama de vacunas contra meningitis (Getty)

“Mi voto en contra fue porque quería votar por una recomendación un poco más amplia. Respeto la opinión de mis colegas y creo que habrá muchas más conversaciones sobre las vacunas meningocócicas”.

La enfermedad meningocócica incluye la meningitis. Aunque no es común, puede infectar el revestimiento del cerebro y la médula espinal, causando la muerte o problemas médicos de por vida. También puede llevar a una infección sanguínea grave llamada septicemia. Aproximadamente el 10% de los casos de meningitis son fatales, informó CNN.

Los antibióticos pueden ayudar, pero solo si la infección se detecta muy temprano. Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, náuseas o vómitos, problemas para despertarse, rigidez en el cuello, erupción cutánea, sensibilidad a la luz y confusión mental.Aproximadamente 1 de cada 20 casos están relacionados con un brote.

Esto puede ocurrir cuando las personas viven en espacios cerrados, como en los campus universitarios. “Hoy es un punto de inflexión importante”, dijo Wukovits. “La disponibilidad de la vacuna pentavalente tiene el potencial de cambiar completamente el panorama de las vacunas contra la meningitis”, dijo.

Fuente: CNN, 26 de octubre de 2023

*Cara Murez. HealthDay Reporters © The New York Times 2023