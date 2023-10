Parálisis cerebral: cuáles son las causas y los síntomas de una enfermedad grave que se detecta en la infancia

En el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, se toma conciencia de esta enfermedad para tenerla presente y estar atento a los síntomas tempranos (Getty Images)

Una de la enfermedades más terribles que pueden sucederle a una persona es la parálisis cerebral, un grupo de trastornos que afectan el movimiento, el equilibrio y el tono muscular o la postura. Se produce por el daño en el cerebro inmaduro en desarrollo, con mayor frecuencia antes del nacimiento.

En su Día Mundial es importante concientizar sobre los signos y síntomas de la parálisis cerebral, que aparecen generalmente durante la infancia o los años preescolares y causa un deterioro del movimiento asociado con reflejos exagerados, distensión o espasticidad de las extremidades y el tronco, postura inusual, movimientos involuntarios, marcha inestable o alguna combinación de estos.

Las personas con esta enfermedad pueden tener problemas para tragar y, por lo general, tienen un desequilibrio muscular ocular, en el que los ojos no se concentran en el mismo objeto. También pueden tener una amplitud de movimiento reducida en varias articulaciones del cuerpos debido a la rigidez muscular.

No hay ninguna cura para la parálisis cerebral. El objetivo de los tratamientos es ayudar a los pacientes a ser lo más independientes posible.

La parálisis cerebral es un trastorno congénito que afecta el movimiento o la postura del paciente y se origina antes de los dos años de vida. En su día mundial, cuáles son los tratamientos y qué buscan (Getty)

“La causa de la parálisis cerebral y su efecto sobre la función varían enormemente. Algunas personas con parálisis cerebral pueden caminar; otras necesitan ayuda. Algunas personas tienen discapacidades intelectuales, pero otras no. También pueden tener epilepsia, ceguera o sordera. La parálisis cerebral es un trastorno de por vida. No existe cura, pero los tratamientos pueden ayudar a mejorar la función”, explicaron expertos de Mayo Clinic.

¿Qué tipos de parálisis cerebral existen?

Y desde la Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos, apuntaron los diferentes tipos de parálisis cerebral que existen:

-Parálisis cerebral espástica: Es el tipo más común. Provoca un aumento del tono muscular, rigidez de los músculos y dificultad con los movimientos. A veces, solo afecta a una parte del cuerpo. En otros casos, puede afectar tanto a los brazos como a las piernas, el tronco y la cara

-Parálisis cerebral discinética: Causa problemas para controlar el movimiento de manos, brazos, pies y piernas. Esto puede dificultar estar sentado y caminar

-Parálisis cerebral atáxica: Causa problemas de equilibrio y coordinación

-Parálisis cerebral mixta: Significa que tiene síntomas de más de un tipo

La hemiplejia es un tipo de parálisis cerebral

Cuáles son los síntomas de la parálisis cerebral

Los signos y síntomas de la parálisis cerebral pueden variar ampliamente de una persona a otra. La parálisis cerebral puede afectar a todo el cuerpo o puede limitarse principalmente a una o dos extremidades, o a un lado del cuerpo. En general, los signos y síntomas incluyen problemas con el movimiento y la coordinación, el habla y la alimentación, el desarrollo y otros problemas.

Los signos suelen aparecer en los primeros meses de vida. Pero, en ocasiones, se puede demorar obtener un diagnóstico hasta después de los dos años. A menudo, los bebés con parálisis cerebral tienen retraso en el desarrollo. Son lentos para alcanzar los hitos del desarrollo, como aprender a darse la vuelta, sentarse, gatear o caminar. También pueden tener un tono muscular anormal, tenso o rígido. Incluso falta de equilibrio y coordinación muscular (ataxia), temblores o movimientos involuntarios bruscos, movimientos lentos y de contorsión y dificultad con la motricidad fina, como abotonar la ropa o recoger utensilios.

Los expertos de Mayo Clinic aclaran que pueden aparecer problemas para hablar o comer, como los retrasos en el desarrollo del habla, dificultad para hablar, dificultad para sorber, masticar o comer y hasta babeo excesivo o problemas para tragar. En cuanto a su desarrollo, pueden tener dificultades en el aprendizaje, discapacidades intelectuales y retraso en el crecimiento, que resulta en un tamaño menor del esperado. Incluso el daño al cerebro puede contribuir a otros problemas neurológicos, como convulsiones (epilepsia), dificultad en la audición, problemas con la visión y movimientos oculares anormales, sensaciones anormales de tacto o dolor, problemas de vejiga e intestinos, entre ellos estreñimiento e incontinencia urinaria y afecciones de salud mental, como trastornos emocionales y problemas de comportamiento.

El trastorno cerebral que causa la parálisis cerebral no cambia con el tiempo, así que los síntomas generalmente no empeoran con la edad. Sin embargo, a medida que el niño crece, algunos síntomas pueden hacerse más o menos evidentes. Además, el acortamiento muscular y la rigidez muscular pueden empeorar si no se tratan de forma activa.

La práctica de deportes ayuda a contrarrestar los síntomas de la enfermedad (Getty Images)

Cuáles son las causas de parálisis cerebral

La parálisis cerebral es causada por el desarrollo anormal del cerebro o el daño del cerebro en desarrollo. Esto suele suceder antes de que nazca el niño, pero puede ocurrir en el nacimiento o en las etapas tempranas de la infancia. En muchos casos, se desconoce la causa. Diversos factores pueden llevar a problemas con el desarrollo del cerebro, según Mayo Clinic. Algunas de ellas incluyen lo siguiente:

-Mutaciones genéticas que causan trastornos genéticos o diferencias en el desarrollo del cerebro.

-Infecciones maternas que afectan al feto en desarrollo

-Accidente cerebrovascular fetal, una interrupción del suministro de sangre al cerebro en desarrollo

-Sangrado dentro del cerebro en el útero o al nacer

-Infecciones infantiles que causan inflamación en o alrededor del cerebro

-Lesión traumática en la cabeza de un bebé, como a causa de un accidente automovilístico, una caída o un abuso físico

-La falta de oxígeno en el cerebro relacionada con el trabajo de parto o el parto difícil, aunque la asfixia relacionada con el nacimiento es una causa mucho menos común de lo que se pensaba anteriormente

Una participante en el estudio de neuroprótesis del habla del Dr. Edward Chang intenta pronunciar en silencio una mientras el sistema de prótesis del habla traduce sus señales cerebrales en habla sintetizada y los movimientos faciales de un avatar en El Cerrito, California. (Crédito: Noah Berger)

Cuáles son los factores de riesgo

Hay varios factores asociados con un mayor riesgo de parálisis cerebral.

-Salud materna. Ciertas infecciones o exposiciones tóxicas durante el embarazo pueden aumentar significativamente el riesgo de parálisis cerebral en el bebé. La inflamación provocada por la infección o la fiebre puede dañar el cerebro en desarrollo del feto.

-Citomegalovirus. Este virus común causa síntomas similares a los de la gripe y puede causar defectos congénitos si la madre tiene su primera infección activa durante el embarazo.

-Sarampión alemán (rubéola). Esta infección viral se puede prevenir con una vacuna.

-Herpes. Esta infección se puede transmitir de madre a hijo durante el embarazo, y afecta el útero y la placenta.

-Sífilis. Se trata de una infección bacteriana de transmisión sexual.

-Toxoplasmosis. Esta infección es causada por un parásito que se encuentra en los alimentos, el suelo y las heces de los gatos infectados.

-Infección por el virus del Zika. Esta infección se propaga a través de las picaduras de mosquitos y puede afectar el desarrollo del cerebro del feto.

-Infecciones intrauterinas. Esto incluye infecciones de la placenta o de las membranas fetales.

-Exposición a toxinas. Un ejemplo es la exposición al metilmercurio.

-Otras afecciones. Otras afecciones que afectan a la madre y pueden aumentar ligeramente el riesgo de parálisis cerebral incluyen problemas de tiroides, preeclampsia o convulsiones.

Un hombre con parálisis vuelve a sentir el brazo y la mano gracias a un novedoso sistema que utiliza implantes cerebrales e inteligencia artificial para convertir sus pensamientos en señales eléctricas enviadas a los músculos y la médula espinal

Enfermedad infantil

Los médicos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EEUU, clasifican la parálisis cerebral infantil según el tipo principal de trastorno del movimiento involucrado. Según las áreas del cerebro afectadas, pueden producirse uno o más de los siguientes trastornos del movimiento: Rigidez muscular (espasticidad), movimientos involuntarios (discinesia), falta de equilibrio y de coordinación (ataxia). Las enfermedades en un recién nacido que pueden aumentar enormemente el riesgo de parálisis cerebral incluyen las siguientes:

-Meningitis bacteriana. Esta infección bacteriana causa inflamación en las membranas que rodean al cerebro y la médula espinal.

-Encefalitis viral. De manera similar, esta infección viral también causa inflamación en las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal.

-Ictericia severa o sin tratar. La ictericia se presenta como un color amarillento en la piel. La afección se produce cuando ciertos subproductos de las células sanguíneas usadas no se filtran del torrente sanguíneo.

-Sangrado en el cerebro. Esta afección es causada comúnmente por un accidente cerebrovascular que el bebé tiene mientras está en el útero o en su primer año de vida.

La parálisis cerebral, un grupo de trastornos que afectan el movimiento, el equilibrio y el tono muscular o la postura.

Factores del embarazo y el parto

Aunque la contribución potencial de cada uno es limitada, los factores adicionales del embarazo o el parto asociados con el aumento del riesgo de parálisis cerebral incluyen los siguientes:

-Bajo peso al nacer. Los bebés que pesan menos de 5,5 libras (2,5 kilogramos) tienen mayor riesgo de desarrollar parálisis cerebral. Este riesgo aumenta a medida que disminuye el peso al nacer.

-Múltiples bebés. El riesgo de parálisis cerebral aumenta con el número de bebés que comparten el útero. El riesgo también puede relacionarse con la probabilidad de un nacimiento prematuro y bajo peso al nacer. Si uno o más de los bebés mueren, el riesgo de parálisis cerebral de los sobrevivientes aumenta.

-Nacimiento prematuro. Los bebés que nacen de manera prematura corren mayor riesgo de parálisis cerebral. Cuanto antes nazca el bebé, mayor será el riesgo de parálisis cerebral.

-Complicaciones en el parto. Los problemas durante el trabajo de parto y el parto pueden aumentar el riesgo de parálisis cerebral.

Las pantallas y programas innovadores de IA, ayudan a muchas personas con parálisis cerebral (Grosby Group)

Qué complicaciones genera la parálisis cerebral

La debilidad muscular, la espasticidad muscular y los problemas de coordinación pueden contribuir a una serie de complicaciones, ya sea durante la infancia o en la edad adulta, incluidas las siguientes:

-Contractura. Una contractura es el acortamiento del tejido muscular debido a una tensión muscular grave que puede ser consecuencia de la espasticidad. La contractura puede inhibir el crecimiento óseo, hacer que los huesos se doblen y provocar deformidades articulares, dislocaciones o dislocaciones parciales. Estas pueden incluir dislocación de cadera, curvatura de la columna vertebral (escoliosis) y otras deformaciones ortopédicas.

-Malnutrición. Los problemas de deglución o de alimentación pueden dificultar la obtención de suficientes nutrientes en las personas con parálisis cerebral, particularmente en el caso de los bebés. Esto puede perjudicar el crecimiento y debilitar los huesos. Algunos niños o adultos necesitan una sonda de alimentación para obtener los nutrientes suficientes.

-Enfermedades de salud mental. Las personas con parálisis cerebral podrían tener enfermedades de salud mental, por ejemplo depresión. El aislamiento social y los desafíos de enfrentar las discapacidades pueden contribuir a la depresión. También pueden producirse problemas de conducta.

-Enfermedades cardíacas y pulmonares. Las personas con parálisis cerebral pueden sufrir enfermedades cardíacas y pulmonares, y trastornos respiratorios. Los problemas de deglución pueden provocar problemas respiratorios, como neumonía por aspiración.

-Osteoartritis. La presión sobre las articulaciones o la alineación anormal de las articulaciones debido a la espasticidad muscular puede conllevar la aparición temprana de esta dolorosa enfermedad ósea degenerativa.

-Osteoporosis. Las fracturas debidas a la baja densidad ósea pueden ser consecuencia de varios factores, como la falta de movilidad, la alimentación inadecuada y el uso de fármacos antiepilépticos.

-Otras complicaciones. Estas pueden incluir trastorno del sueño, dolor crónico, lesiones cutáneas, problemas intestinales y problemas con la salud bucal.

