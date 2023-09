Los niños ya han 'normalizado' los roles de género antes de preescolar, según un estudio

MIÉRCOLES, 12 de septiembre de 2023 (HealthDay News) -- El poderoso mensaje feminista en la nueva película de Barbie prometía mucho.

La interpretación feminista de Barbie por parte de la directora Greta Gerwig mostró a las muñecas de moda como jueces, cirujanas, oficiales navales, astronautas y presidentas de los Estados Unidos en el Mundo Barbie, y tuvo gran impacto. La película de Barbie rompió récords de taquilla este verano.

Sin embargo, una nueva investigación muestra que la mayoría de las personas no viven en este mundo imaginario de Barbie. En China y los Estados Unidos, los padres todavía tienen roles de género anticuados, como la mamá cocinando y limpiando y el papá trabajando fuera de casa, y los niños están captando esto y normalizándolo a edades muy tempranas, muestra una nueva investigación.

"Lo que hacemos en casa importa", dijo la autora del estudio, Allegra Midgette, profesora asistente en el departamento de ciencias psicológicas y cerebrales de la Universidad Texas A&M en College Station.

"Los niños a muy temprana edad notan lo que hacen los padres y, simultáneamente, desarrollan ideas sobre lo que es justo, lo que está bien y, eventualmente, lo que es ideal", dijo.

Para el estudio, publicado en línea el 11 de septiembre en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias, los investigadores encuestaron a 106 niños chinos y 109 estadounidenses de 3 a 10 años y a uno de sus cuidadores para obtener una mejor comprensión de quién realiza más tareas del hogar y cuidado de los niños. Se preguntó a los niños quién prepara las comidas con más frecuencia, quién aspira o limpia la casa más, quién arregla cosas que se rompen y quién los cuida cuando están enfermos. También se les preguntó si estaban de acuerdo con estos roles. A los cuidadores se les hicieron preguntas similares sobre sus roles en casa.

Iniciando preescolar, la mayoría de los niños creían que las mujeres realizaban las tareas del hogar, encontró el estudio. Los cuidadores acordaron que las mamás hacen la mayoría de las tareas del hogar. Además, casi todos los niños y cuidadores en ambas culturas pensaban que la distribución del trabajo en casa estaba bien.

Estas ideas se arraigan cuando los niños son jóvenes, dijo. "Las niñas jóvenes de seis años esperan tener más probabilidades de quedarse en casa y hacer más trabajo relacionado con la familia", dijo Midgette. “Los padres deben ser conscientes de cómo deciden dividir las cosas en casa porque estas divisiones tienen implicaciones para el futuro de los niños".

Estas expectativas tienen efectos secundarios sobre quién recibe más pago, quién es contratado y quién tiene prioridad en su carrera en la fuerza laboral.

“Puede ser importante no solo alentar a las niñas a ser críticas con las prácticas desiguales en el hogar que inevitablemente las alentarán a asumir más trabajo familiar, sino también hacer ver a los niños que tienen oportunidades de convertirse en padres y cuidadores involucrados en la familia”, agregó Midgette.

Es hora de romper este ciclo, dijo. "Dado que los niños notan esta desigualdad y también la normalizan, es importante tener conversaciones desde temprano con los niños que los alienten a ser críticos con las prácticas existentes y les ayuden a imaginar un futuro diferente y más igualitario", dijo Midgette.

El nuevo estudio destaca un problema generalizado y preocupante en la sociedad, señalaron los expertos.

"Los niños aprenden observando, y la normalización de los roles de género ocurre a una edad muy temprana", dijo Ronald Levant, profesor jubilado de psicología en la Universidad de Akron en Ohio.

Es hora de cambiar las cosas, dijo. “La mejor manera de promover la igualdad de género es modelarla", dijo Levant.

“Los padres pueden encargarse de la tarea matutina y vestir a los niños y llevarlos a la escuela, y las madres pueden llenar el tanque del coche, cortar el césped o palear nieve”, sugirió.

Las familias deben incluir a los niños en las tareas del hogar, agregó Deborah Best, profesora de psicología en la Universidad Wake Forest en Winston-Salem, Carolina del Norte.

"Las niñas pueden sacar la basura y los niños pueden lavar los platos", dijo Best. “Los padres deben incluir a los niños en la discusión de las tareas del hogar, y ambos padres deben participar en todas las tareas, proporcionando modelos a seguir para los niños".

Esto los preparará para ser adultos más independientes, dijo Best.

“Promover o apoyar tales comportamientos de género enseña a los niños que la desigualdad está bien, y no es así, y permite que los niños no sepan cómo hacer tareas que son valiosas para ellos y para la familia”, agregó.

Más información

Save the Children.org tiene más información sobre cómo los roles de género pueden crear patrones de desigualdad de por vida.

FUENTES: Allegra Midgette, PhD, profesora asistente, departamento de ciencias psicológicas y cerebrales, Universidad Texas A&M, College Station; Deborah Best, PhD, William L. Poteat docente de psicología, Universidad Wake Forest, Winston-Salem, N.C.; Ronald Levant, profesor jubilado, psicología, Universidad de Akron, Ohio; Proceedings of the National Academy of Sciences, Sept. 11, 2023, en línea.