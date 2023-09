“Debemos poner la lupa en las mujeres y la prevención del VIH”, explicó la infectóloga Isabel Cassetti

A sala llena, el Simposio Científico de Fundación Huésped se desarrolla en Buenos Aires con la ponencia de prestigiosos profesionales (Fundación Huésped)

Uno de los eventos médicos anuales más importantes del país es el Simposio Científico de Fundación Huésped, en donde profesionales nacionales e internacionales exponen durante tres días sobre las últimas investigaciones científicas en varias áreas sanitarias.

Las mismas profundizan las acciones de prevención y promoción de los derechos para garantizar el acceso a la salud y reducir el impacto de las enfermedades con foco en VIH/sida, hepatitis virales, enfermedades prevenibles por vacunas y otras enfermedades transmisibles, así como en salud sexual y reproductiva.

Y ayer, uno de los paneles más destacados fue el denominado “Desafíos en la implementación de la PrEP”. Cabe destacar que ante los numerosos casos de personas que han contraído el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), una de las formas para evitar su propagación es la profilaxis previa a la exposición (PrEP), la cual es una píldora que puede reducir el riesgo de convertirse en portador.

Es clave intensificar los diagnósticos de VIH en la población (EFE/Mario Guzmán)

Esta combinación de emtricitabina y tenofovir llamada Truvada, que se ha popularizado en varios países, disminuye hasta un 90% la posibilidad de contraer VIH en una relación sexual. Entre las personas que se inyectan drogas, se reduce el riesgo en más del 70%. Es decir que tiene el potencial de reducir las infecciones por este virus hacia el futuro. Actualmente unas 39 millones de personas viven con VIH.

La organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) han recomendado el uso del PrEP, el cual se toma una vez diariamente entre quienes tienen alto riesgo de contraer el virus.

Sin embargo, aunque podría parecer un medicamento muy prometedor, muchas personas en el mundo no lo conocen, no lo pueden pagar o viven en países donde no se lo comercializa.

El antirretroviral Truvada fue el primer tratamiento preventivo aprobado para reducir el riesgo de contagio

Ayer, durante el panel que se presentó en el Simposio de la Fundación Huésped, distintos profesionales de primer nivel expusieron las novedades de este revolucionario tratamiento preventivo del VIH.

Una de las figuras más destacadas fue la infectóloga Isabel Cassetti, directora médica de Helios Salud que se concentró en el rol de la mujer frente al VIH en general y con el PrEP en particular. “Se está desarrollando muy bien este Simposio con un nivel científico de primera. Es un ámbito donde podemos compartir experiencias desde distintos lugares del mundo, con representantes de varios países de Sudamérica, EEUU y Europa, entre otros”, precisó a Infobae.

“Pienso que es muy importante visibilizar el tema de la mujer con HIV. Debemos focalizarnos en ellas, al igual que hacemos hoy con las poblaciones clave como los hombres que tienen sexo con hombres y trans. Hoy hay poca visibilidad de la mujer y el HIV y se trata de un área que necesita más atención”, sostuvo Cassetti.

La infectóloga Isabel Cassetti, directora médica de Helios Salud, expuso en el simposio internacional

Y agregó: “Si miramos la epidemia de VIH en el mundo, los últimos datos de ONUSIDA nos indican que de 39 millones de personas infectadas con el virus, más del 50% son mujeres. El mayor aporte lo da el continente africano. Y si nos fijamos que pasa en Latinoamérica y Argentina, la epidemia sigue concentrada en hombres que tienen sexo con hombres y en trans. Pero en las mujeres está aumentando”.

Cassetti indicó que las cifras en el país nos muestran que el 98% de las mujeres adquieren VIH de su pareja sexual estable. Y sostuvo que actualmente hay cada vez más mujeres que se están infectando y debido a varias cuestiones que enumeró durante su exposición.

-Desigualdad de género (sexo no seguro y no consentido). Para que la mujer se pueda prevenir del HIV, debe depender del hombre que utilice el preservativo. Necesita del consentimiento del hombre que lo utilice en su relación sexual

Hoy existen tratamientos para cronificar la enfermedad del SIDA (NIH)

-Opciones de prevención limitadas

-Violencia doméstica

-Información denegada acerca de los derechos sobre salud sexual y (no) reproductiva

-Dificultad en el acceso a estos servicios

-Baja percepción de riesgo. Muchas mujeres se sienten estigmatizadas al revelar su preocupación del riesgo de contraerlo

-Mujeres poca conciencia acerca del comportamiento sexual de su pareja, así pueden subestimar su propio riesgo

-Sentir vergüenza o sentirse estigmatizada al revelar su preocupación de riesgo, más aún si hay violencia de su pareja

-Mujeres jóvenes menor poder, riesgo relacionado también con la pobreza, la raza, la región

-El debut sexual está asociado a una alta tasa de embarazos no intencionados, a ITS, a mayor adquisición de VIH

- Factores sociales, culturales y también biológicos (todo lo que es el ambiente vaginal, con más células receptoras para que ingrese el HIV).

VIH y sífilis en números

Cassetti participó de dicho panel junto a los doctores José Barletta, médico del Hospital Fernández y funcionario del Ministerio de Salud de la Nación; Carlos Cáceres Palacios, doctor en epidemiología social y profesor principal de Salud Pública en la Universidad Peruana Cayetano Heredia; y Raphael Londonvitz, profesor de Medicina en la división de Enfermedades Infecciosas de la David Geffen School of Medicine de la University of California, Los Ángeles (UCLA) y Fabricio Ridissi, usuario de PrEP.

En las conclusiones finales, se afirmó que el éxito de la PrEP depende de llegar a las poblaciones en riesgo, la aceptación y de la adherencia. También hay que promover la capacitación de los/las profesionales de salud y de la comunidad para identificar las personas de alto riesgo; pero también a las poblaciones, no visibilizadas, como la población de mujeres cis.

Además, se busca trabajar en las barreras y en la accesibilidad a PrEP. Y se destacó que las mujeres usualmente no perciben su riesgo y que las diferentes opciones de PrEP brindan una oportunidad para empoderar a la mujer, para tomar el control de su propia salud, sin requerir una negociación o el consentimiento de su pareja.

Áreas de abordaje contra el VIH (Fundación Huésped)

También se afirmó que las drogas de acción prolongada constituyen un gran avance. Y por último, es esencial realizar más investigaciones sobre el uso de PrEP en mujeres cis, embarazadas, amamantando y transgénero si queremos frenar la transmisión del VIH para 2030.

“Este año celebramos 20 ediciones del Simposio Científico de Fundación Huésped con la participación de especialistas y referentes comunitarios nacionales e internacionales. Contaremos con expositores de renombre mundial que expondrán tanto para la comunidad científica, como para profesionales de la salud y referentes de la sociedad civil. Reforzando el sentido democratizador del conocimiento desde el que fue concebido este espacio desde sus inicios en 1993″, declaró el doctor Pedro Cahn, Director Científico de Fundación Huésped.

