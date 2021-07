PrEP: la píldora para prevenir el VIH deberá ser gratuita en casi todos los planes de seguro

una de las formas para evitar la propagación del VIH es la profilaxis previa a la exposición (PrEP) (Foto: UNICEF/Europapress)

Ante los numerosos casos de personas que han contraído el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), una de las formas para evitar su propagación es la profilaxis previa a la exposición (PrEP), la cuales una píldora que puede reducir el riesgo de convertirse en portador. Es por ello, que recientemente se informó que casi todas las aseguradoras deberán otorgar este medicamento de forma gratuita.

Actualmente existen dos formas aprobadas del PreP: Truvada y Descovy. De acuerdo con la BBC, ambas deberían poder se adquiridas por los asegurados sin costo alguno. No obstante, los médicos que la receten deberán decirle a las aseguradoras que estas píldoras son necesarias para el paciente y así no se le haga ningún cargo.

Según la información que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, junto con el Departamento de Trabajo y el Departamento del Tesoro mandaron a las aseguradoras, se les otorgó un periodo de dos meses para que llevaran a cabo lo anteriormente mencionado. Asimismo, se destacó que las agencias de seguros no deberán cobrar coseguros o pagos deducibles por las visitas y pruebas de laboratorio que requieran los usuarios para mantener su receta médica.

El medio estadounidense recalcó que las aseguradoras ya estaban obligadas a no cobrar gastos por el medicamento desde que inició 2021, pero los requisitos adicionales podrían ser un avance para que más personas puedan estar más protegidos de contraer el virus.

El antirretroviral Truvada fue el primer tratamiento preventivo aprobado para reducir el riesgo de contagio

¿Qué es el Prep?

Esta combinación de emtricitabina y tenofovir llamada Truvada, que se ha popularizado en varios países, disminuye hasta un 90% la posibilidad de contraer VIH en una relación sexual. Entre las personas que se inyectan drogas, se reduce el riesgo en más del 70%. Es decir que tiene el potencial de reducir las infecciones por este virus hacia el futuro. Actualmente unas 37 millones de personas viven con VIH o SIDA.

La organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) han recomendado el uso del PreP, el cual se toma una vez diariamente entre quienes tienen alto riesgo de contraer el virus.

Sin embargo, aunque podría parecer un medicamento muy prometedor, muchas personas en el mundo no lo conocen, no lo pueden pagar o viven en países donde no se lo comercializa.

El medio estadounidense recalcó que las aseguradoras ya estaban obligadas a no cobrar gastos por el medicamento desde que inició 2021

De acuerdo con el Gobierno de México, en 2012 se aprobó el uso oral de Truvada como PrEP por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA). En este sentido, en 2015 se aprobó en Francia Kenia, Sudáfrica y Zimbabue; para 2016 en Canadá, Israel, Bélgica, Perú, Australia y Noruega.

A principios de 2021, n una nueva edición de Stamboulian Talks, el infectólogo Gustavo Lopardo explicó que hacerse los exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual eran útiles, pero añadió que no sólo podía quedarse ahí sino que también era importante prevenirlas.

“Específicamente para el HIV sabemos que existen dos estrategias: la profilaxis post y pre exposición. Post exposición es para una persona que ha tenido una situación muy puntual de muy alto riesgo y a la cual hay que administrarle lo antes posible después de esa situación antiretrovirales, los mismos que usamos para tratar personas infectadas, durante cuatro semanas, es una estrategia eficaz a la hora de prevenir la infección”, dijo.

Y añadió: “Ya desde el 2012 conocimos la eficacia de dos drogas combinadas en una sola pastilla por día, que tienen alta eficacia particularmente en hombres pero también en mujeres, en prevenir la infección por VIH”.

SEGUIR LEYENDO: