¿Los complementos de aceite de pescado de verdad mejoran la salud?

JUEVES, 24 de agosto de 2023 (HealthDay News) -- Si pasa frente a cualquier farmacia, verá afirmaciones generales sobre cómo el aceite de pescado ayuda con todo, desde la salud del corazón y el cerebro hasta las articulaciones, los ojos y el sistema inmunitario. Pero, según un nuevo estudio, quizá solo esté tirando el dinero.

Te puede interesar: La tasa de vacunación contra el VPH de los niños de EE. UU. se ha estancado

"Sabemos, a partir de unos grandes ensayos aleatorios recientes, que los complementos de aceite de pescado no previenen la enfermedad cardiaca en la población general, pero son uno de los complementos de consumo más común, que con frecuencia toman personas que todavía creen que son beneficiosos para el corazón", comentó la autora principal del estudio, Joanna Assadourian, estudiante de cuarto año de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad del Suroeste de Texas (UT Southwestern), en Dallas.

Los autores investigaron lo que estas etiquetas dicen en realidad, utilizando datos de las etiquetas de los complementos de aceite de pescado que hay en el mercado, para medir la frecuencia y los tipos de afirmaciones de salud. Incluyeron tanto afirmaciones de salud calificadas, revisadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU., como las afirmaciones de que respaldaban la estructura o la función en varios órganos.

Te puede interesar: Las pruebas de aguas residuales de EE. UU. detectan una variante de COVID-19 altamente mutada

Los investigadores también evaluaron las dosis totales diarias combinadas de EPA y DHA, los ácidos grasos omega 3 que se encuentran en el aceite de pescado, que se incluyen en los complementos de 16 importantes fabricantes y minoristas.

Averiguaron que 2,082 de los 2,819 que analizaron hacían al menos una afirmación sobre la salud, lo que equivale a casi un 74 por ciento. Y de estos, apenas un 19 por ciento hacían una afirmación de salud calificada aprobada por la FDA, que ayudan a los consumidores a comprender cualquier incertidumbre científica alrededor de una afirmación. Las demás hacían afirmaciones generales sobre la estructura o la función, por ejemplo "promueve la salud del corazón".

Te puede interesar: El impacto en la salud de NYC del humo de los incendios canadienses ha sido menos de lo que se temía

Las afirmaciones más comunes fueron promociones sobre la salud cardiovascular.

El estudio también encontró mucha variación en las dosis diarias de EPA y DHA: más de un 9 por ciento de los complementos de las 16 marcas principales contenían una dosis diaria de 2 gramos o más de EPA y DHA, en combinación. Hasta ahora, los expertos no han establecido recomendaciones dietéticas diarias para el EPA y el DHA, según la Oficina de Complementos Dietéticos.

El estudio apuntó que 1 de cada 5 personas de a partir de 60 años toma complementos de aceite de pescado, con frecuencia para la salud cardiaca.

Quizá sea mejor invertir en verduras frescas, una membresía en un gimnasio, o medicamentos para tratar la presión arterial y el colesterol, planteó la coautora, la Dra. Ann Marie Navar, profesora asociada de medicina, también de la UT Southwestern.

"Como cardióloga preventiva, les digo a mis pacientes que si toman aceite de pescado para intentar evitar la enfermedad cardiaca, que pueden dejar de tomarlo, porque no los ayuda", aseguró Navar.

Los pacientes deben hablar con el médico, en lugar de aceptar el consejo de las etiquetas, comentó Assadourian. "Las etiquetas de los complementos pueden ser confusas incluso para los consumidores más experimentados", anotó.

Los hallazgos del estudio se publicaron en la edición del 23 de agosto de la revista JAMA Cardiology.

Connie Diekman, asesora de alimentos y nutrición, y expresidenta de la Academia de Nutrición y Dietética (Academy of Nutrition and Dietetics), indicó que las evidencias sobre los complementos de aceite de pescado son indirectas. Aunque consumir pescado y marisco provee un beneficio para la salud, no está claro que el aceite del pescado sea el motivo.

Quizá se trate del "efecto sinérgico de todo lo que ese alimento contiene, en lugar de un solo nutriente", dijo Diekman, que no participó en la investigación.

"Pienso que lo primero que diría, como dietista, es que se trata de una conversación que se debe tener con el médico, para obtener una remisión a un dietista, o que debe ir a algunos sitios reputados en internet en donde participen dietistas que puedan traducírselo, porque los complementos, aunque las leyes los regulan, son como todo lo demás, las compañías los mercadean y el mercadeo es para vender un producto", aclaró Diekman.

Por supuesto, el pescado es una fuente de proteína. En comparación con otras carnes, no es rico en grasas saturadas. También es una fuente de ácidos grasos omega 3.

La Asociación Americana del Corazón (American Heart Association) recomienda consumir pescado dos veces por semana, en particular pescado graso.

Pero el pescado no le gusta a todo el mundo, y algunos no lo consumen debido a alergias o preferencias dietéticas.

Para ayudar a los que desean incluir pescado en su dieta con su intenso sabor, Diekman sugiere comenzar con un pescado menos graso que tenga un sabor más suave.

Otra opción es cocinar el pescado y entonces dejar que se enfríe un poco, de forma que el sabor sea más suave, dijo Diekman, compartiendo un mensaje de la pescadería a la que va. También se puede servir con pasta o mezclado con verduras, de forma que el pescado no sea el único ingrediente principal, sugirió.

También es importante leer la lista de ingredientes de cualquier complemento, porque es probable que contenga otras cosas además del ingrediente que la persona busca, advirtió Diekman.

"Asegúrese de que en realidad obtiene lo que desea, en lugar de muchos rellenos", apuntó Diekman.

Navar anotó que dos ensayos aleatorios controlados con placebo en curso, VITAL, y ASCEND de Reino Unido, evaluaron los complementos de aceite de pescado para la prevención de la enfermedad cardiaca, y no encontraron ningún beneficio.

"Ahora, necesitamos más información sobre qué infieren los consumidores de las afirmaciones imprecisas, como ’promueve la salud del cerebro’, y qué tipos de mensajes se pueden usar que transmitan con precisión lo que se sabe sobre los beneficios [o la falta de beneficios] de los complementos de aceite de pescado", planteó Navar.

Los investigadores concluyeron que quizá se necesite una mayor regulación de las etiquetas de los complementos dietéticos, para prevenir que los consumidores reciban información falsa.

Más información

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. ofrece más información sobre los complementos dietéticos.

Artículo por HealthDay, traducido por HolaDoctor.com

FUENTES: Ann Marie Navar MD, PhD, associate professor of medicine (cardiology), UT Southwestern Medical School, Dallas; Joanna Assadourian, BSA, fourth-year medical student, UT Southwestern Medical School, Dallas; Connie Diekman, MEd, RD, food and nutrition consultant and former president, Academy of Nutrition and Dietetics; JAMA Cardiology, Aug. 23, 2023