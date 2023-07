El grito más fuerte de Sinead O’Connor: la depresión que la acompañó durante toda su vida

Desde una edad temprana, Sinead sufrió abusos físicos por parte de su madre después de que sus padres se separaron (Getty)

A veces, aunque gritemos muy fuerte, nadie puede oírnos. Quizás esta imágen, englobe parte de lo que puede llegar a ser la depresión. Durante más de tres décadas, Sinead O’Connor luchó por sobrevivir bajo la implacable mirada pública y más de una vez hizo oír -o por lo menos lo intentó- lo que le pasaba a través de un micrófono.

A pesar de su talento para cantar, fue atravesada por escándalos, problemas personales y tragedias, todas cuestiones que hoy tocan de cerca cientos de miles de personas en lo que refiere a la salud mental, una problemática que se ha puesto arriba de la mesa para tratar con seriedad, sobre todo después de la pandemia, y que hoy cobra relevancia incluso con varios artistas y famosos que se animan a contar lo que les pasa sin pudor.

Hoy, la noticia de la muerte de Sinead O’Connor, la cantante que se mostraba en primer plano con las lágrimas en Nothing Compares 2 U, o que se animaba a difundir la foto del Papa rota ante cámaras, conmovió a la opinión pública. Su vida no le resultó fácil. El año pasado, su nombre volvió a ser noticia debido al trágico suicidio de su hijo Shane, de tan solo 17 años.

Fue otra desgracia devastadora que la dejó profundamente afectada, y unos días después, fue internada porque sus seres queridos temían que intentara quitarse la vida una vez más. Atravesó todo un año cargado con ese dolor abrumador. Lamentablemente, este miércoles, se anunció su muerte a los 56 años.

Desde una edad temprana, Sinead sufrió abusos físicos por parte de su madre después de que sus padres se separaron. En su adolescencia, escapó de un hogar que ella describió como una “cámara de torturas”. Intentó vivir con su padre por un tiempo, pero esa convivencia también fracasó. Luego, se sumió en problemas y se convirtió en cleptómana, un hábito que heredó de su madre y que le valió detenciones y llevarla a un instituto para menores, donde experimentó un terror y dolor inimaginables.

La pérdida de interés por aquellas cosas que antes lo motivaban a uno, es el síntoma determinante, explican los expertos (iStock)

En 2016, tras otra batalla legal por la custodia de sus hijos, y luego de una serie de publicaciones en sus redes sociales que preocuparon a todos, fue declarada desaparecida. Todos temieron que se hubiera quitado la vida. La policía de Chicago la encontró un día después. En 2018 se convirtió al Islam. Cambió su nombre por el Shuhada Sadaqat. Pero tampoco logró la tranquilidad deseada. Se agravaron sus problemas mentales y el consumo de drogas. Se internó voluntariamente durante un año para tratarse.

Famosos y salud mental

“Hasta hace pocos años, e incluso en la actualidad de alguna manera, los personajes públicos famosos, como actores o deportistas, se veían obligados, quizás por convenciones sociales o por necesidades de sus personajes públicos, a mostrar una apariencia de fortaleza que los alejaba de los problemas comunes de las personas”, expresó en una nota reciente con Infobae, el doctor Enrique De Rosa Alabaster, quien se especializa en temas de salud mental, médico psiquiatra, neurólogo, sexólogo y médico legista.

“Sin embargo, en años recientes ha habido un interesante cambio, con un impacto muy positivo en la desestigmatización de temas de salud mental, en particular. Los famosos han empezado a compartir abiertamente sus luchas y malestares con el público. Ya sea por moda, como forma de publicidad o por un acto de sinceridad, el resultado ha sido que las personas pueden ver reflejados sus propios problemas en otros, especialmente en figuras destacadas, lo que les ayuda a aceptarlos y a sentirse comprendidos”, agregaba.

Hasta hace pocos años los personajes públicos famosos, se veían obligados, quizás por convenciones sociales o por necesidades de sus personajes públicos, a mostrar una apariencia de fortaleza que los alejaba de los problemas comunes de las personas. Esto fue cambiando. El caso de Alejandro Sanz es uno de ellos

Para De Rosa, esta apertura y vulnerabilidad por parte de los famosos ha tenido un efecto poderoso para eliminar tabúes y permitir que más personas se sientan cómodas al hablar sobre sus propias experiencias con la salud mental. “Al ver que incluso las personas que parecen tenerlo todo también enfrentan desafíos emocionales, se crea un sentido de conexión y empatía que puede llevar a una mayor comprensión y aceptación de la salud mental en la sociedad. Además, ha ayudado a alentar a las personas a buscar ayuda y apoyo cuando lo necesitan, sin temor al juicio o la estigmatización”, expresó el experto.

Qué es la depresión y cómo identificarla

“La depresión se caracteriza por un estado de tristeza que afecta la actividad cotidiana, la actividad laboral, escolar y familiar, el esparcimiento, incluso el apetito”, advirtió en una nota con Infobae Jorge E. Catelli, psicoanalista, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, profesor e Investigador de la UBA (MN 19.868).

Los síntomas principales del estado de ánimo depresivo, según los expertos, son la tristeza patológica y la incapacidad para experimentar placer (anhedonia).

Sinead O'Connor asistiendo al 50 aniversario de 'The Late Late Show' el 1 de junio de 2012 en Dublín, Irlanda (Foto de Phillip Massey/FilmMagic)

“Es importante aclarar que el estado depresivo no se caracteriza por una disminución del estado de ánimo, sino más bien por un aumento del mismo, una afectividad desmedida orientada hacia el displacer. El sujeto depresivo hace sentir su tristeza, tiñe la entrevista de su humor triste. La apariencia, su forma de presentación, orienta al diagnóstico: el cuerpo encogido o encorvado, la cabeza gacha, los ojos huidizos, el omega melancólico (disposición en forma de letra omega de las líneas de expresión de la frente), cierto desaliño en el vestir, falta de aseo personal, y disminución de peso, entre otros”, dijo en una nota reciente con Infobae Walter Ghedin, (MN 74.794) es médico psiquiatra y sexólogo.

“Esta descripción es válida para los cuadros depresivos endógenos o melancólicos, y no es tan así para aquellos que son de origen psicógeno (personalidades neuróticas) y es frecuente que no tengan tal grado de abandono o incapacidad. Esto sucede porque estas personas presentan más cuidado personal; la expresión cambia de triste a ansiosa; se muestran más temerosos, faltos de control, de atención, insomnes, entre otros rasgos”, agregó el experto.

Sin embargo, en estas depresiones psicógenas “las personas afectadas siente que no tienen voluntad y que es un esfuerzo hacer las actividades cotidianas. La pérdida de interés por aquellas cosas que antes lo entusiasmaban es el síntoma determinante. No hay discurso depresivo que no aluda a la terrible experiencia de perder el sentido de las cosas, la esencia misma de la existencia”, sumó Ghedin.

“La depresión se caracteriza por un estado de tristeza que afecta la actividad cotidiana, la actividad laboral, escolar y familiar, el esparcimiento, incluso el apetito, dicen los expertos (Gettyimages)

Aproximadamente el 5% de los adultos en todo el mundo padecen depresión, sin embargo, no todos pueden reconocer los síntomas, buscar ayuda o hablar abiertamente sobre su trastorno debido al temor de ser estigmatizados y discriminados.

A pesar de ser una afección común, la depresión sigue siendo rodeada por mitos que obstaculizan el derecho humano de las personas a acceder a un diagnóstico y tratamiento adecuados que les permita recuperarse. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 75% de las personas afectadas que viven en países de ingresos bajos y medios no reciben ningún tipo de tratamiento.

La Comisión de expertos, conformada por la revista The Lancet y la Asociación Psiquiátrica Mundial, ha advertido que aún persisten creencias erróneas acerca de la depresión, considerándola simplemente como tristeza, una muestra de debilidad o restringida a ciertos grupos culturales.

Sin embargo, la depresión es un trastorno de salud, una alteración del ánimo que se caracteriza por su persistencia y puede afectar significativamente el funcionamiento diario de una persona, teniendo consecuencias a largo plazo para su salud. El riesgo de depresión aumenta en contextos de adversidad, como la pobreza, la violencia, la migración forzada y la discriminación por género, etnia y otros factores.

El estado depresivo no se caracteriza por una disminución del estado de ánimo, sino más bien por un aumento del mismo, una afectividad desmedida orientada hacia el displacer (Getty Images)

Otro de los problemas que, dicen, tenía la cantante es el trastorno bipolar. Se trata, según los expertos, de una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo que comprenden altos emocionales (manía o hipomanía) y bajos emocionales (depresión).

Estos cambios en el estado de ánimo pueden afectar el sueño, la energía, el nivel de actividad, el juicio, el comportamiento y la capacidad de pensar con claridad. Los episodios de cambios en el estado de ánimo pueden ocurrir en raras ocasiones o muchas veces por año. Aunque el trastorno bipolar es una afección de por vida, puedes controlar los cambios en el estado de ánimo y otros síntomas siguiendo un plan de tratamiento. En la mayoría de los casos, el trastorno bipolar se trata con medicamentos y apoyo psicológico (psicoterapia). Atención para el trastorno bipolar en Mayo Clinic

Qué hacer ante un estado depresivo

Es importante destacar, dicen los expertos, que la depresión es modificable, y cada individuo tiene el derecho de recibir atención y apoyo. Existen claves fundamentales para tener en cuenta en el camino hacia la recuperación de la depresión, basadas en evidencia científica y recomendaciones de autoridades sanitarias como la OMS.

1. Pedir ayuda cuando se registran síntomas de depresión es la base del todo. Los síntomas de la depresión pueden ser pérdida de energía; cambios en el apetito; necesidad de dormir más o menos de lo normal; ansiedad; disminución de la concentración; indecisión; inquietud; sentimiento de inutilidad, culpabilidad o desesperanza; y pensamientos de autolesión o suicidio, entre otros, según la Organización Panamericana de la Salud.

Un estudio científico realizado por investigadores de Canadá, Estados Unidos, Singapur y otros países, liderado por el psiquiatra Roger McIntyre, advirtió que “las personas con depresión son a menudo mal diagnosticadas o diagnosticadas de manera inoportuna”. Esa demora exacerba las deficiencias funcionales de los afectados, expresaron en el artículo publicado en Journal of Affective Disorders.

Revisaron diferentes trabajos y afirmaron que las pruebas disponibles sugieren que el uso de aplicaciones basadas en los teléfonos celulares puede ayudar a una mejor gestión de los síntomas depresivos. Además, recomendaron la “evaluación ecológica momentánea” como una herramienta útil para la detección, prevención y el tratamiento de la depresión.

Una de las mejores maneras de enfrentar y tratar la ansiedad es con psicoterapia. Foto: Latin American Post

Es fundamental tener en cuenta que el estigma representa un obstáculo para el paciente que enfrenta la depresión. Se han identificado diversos mitos, como la creencia de que si el paciente se esfuerza lo suficiente, la depresión desaparecerá. También existe la idea errónea de que las personas inteligentes o muy exitosas no pueden padecer depresión, y se piensa que los deprimidos no pueden tener otra enfermedad mental o médica al mismo tiempo. Estos mitos han sido recopilados en el libro “La depresión en la práctica clínica”, escrito por los médicos psiquiatras Manuel Suárez Richards y Silvana Pujol, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata.

2- Tener en cuenta que el estigma juega en contra del paciente

Algunos mitos recopilados en el libro “La depresión en la práctica clínica”, escrito por los médicos psiquiatras Manuel Suárez Richards y Silvana Pujol, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, incluyen la creencia errónea de que si el paciente se esfuerza lo suficiente, la depresión desaparecerá. También se piensa que las personas inteligentes o muy exitosas no pueden experimentar depresión, y que los deprimidos no pueden tener otra enfermedad mental o médica al mismo tiempo.

El estigma asociado a la depresión tiene un impacto directo en la búsqueda de ayuda por parte de quienes desarrollan el trastorno, según explicó el doctor Marcelo Cetkovich, médico psiquiatra, vicepresidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras y director médico de INECO, en una entrevista con Infobae. Además, el estigma puede interferir en las relaciones entre las personas con depresión y su entorno, llevando a que amigos y familiares se alejen o crean que la persona afectada no puede lidiar con sus responsabilidades. Desandar este camino durante la fase de recuperación puede ser difícil.

3- Establecer una red de apoyo y acompañamiento. Para los familiares y amigos, puede resultar frustrante y agotador presenciar cómo la persona que atraviesa una depresión muestra falta de ánimo o ya no realiza las mismas actividades que solía hacer. No obstante, es esencial que ellos se informen acerca del trastorno y formen una red de apoyo y contención, según lo recomendado en una nota reciente en Infobae por la doctora María Eugenia Rojas, médica psiquiatra del Servicio de Salud Mental del Hospital de Clínicas José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Lady Gaga fue otra de las famosas que se animó a contar sus problemas REUTERS/Marco Bello/File Photo

Es importante tener en cuenta que si una sola persona, como un conviviente, asume todo el cuidado, su propia salud puede verse afectada. Por ello, distribuir las responsabilidades entre varias personas cuidadoras y crear un plan de contención para la persona con depresión forma parte fundamental del proceso hacia una recuperación exitosa.

4- Hacer algún tipo de actividad física

Aunque la depresión es tratable, es importante considerar que esta misma enfermedad puede tener un impacto negativo en las expectativas que las personas afectadas tienen respecto a su recuperación. Incluso, el trastorno puede reducir el interés en realizar actividades como caminatas o asistir a controles médicos.

Sin embargo, hay pruebas sólidas que demuestran que la actividad física es muy beneficiosa como parte del tratamiento de la depresión. En la revista British Journal of Sports Medicine, se publicó recientemente un trabajo en el que evaluaron 97 revisiones (1039 ensayos y 128 119 participantes).

La actividad física tuvo efectos medios sobre la depresión, la ansiedad y el malestar psicológico, en comparación con la atención habitual en todas las poblaciones. “La actividad física debería ser un enfoque fundamental en el tratamiento de la depresión, la ansiedad y la angustia psicológica”, escribió el equipo liderado por Ben Singh de la Universidad de Australia del Sur, Australia.

La gente cada vez más tiene y se anima a contar los problemas referidos a la salud mental. El Grupo de Tareas de Servicios Preventivos de Estados Unidos recomendó recientemente a los médicos de atención primaria que evalúen a sus pacientes para identificar trastornos de salud mental, aún con ausencia de síntomas (Getty Images)

5- La terapia cognitiva puede ayudar para reinterpretar los momentos

Para personas con depresión, la terapia cognitiva conductual ha demostrado eficacia. “Se trata de un abordaje basado en el paradigma del procesamiento de la información. Se tiene en cuenta que todo el tiempo el cerebro humano hace una interpretación o lectura sobre las cosas que pasan y eso impacta en emociones y conductas. En el caso de la depresión, la persona tiene una visión negativa de sí misma, del mundo, y del futuro”, explicó Violeta Heredia, psicóloga especializada en Terapia Cognitiva y Psicología Clínica de la UBA y certificada por la Asociación Argentina de Terapia Cognitiva.

A través de la terapia cognitiva, “se identifican alteraciones o sesgos como autocrítica elevada, sentimiento de desesperanza, la percepción de los problemas como irresolubles (cuando son solucionables) o la baja expectativa de éxito, que incluye también las expectativas sobre el tratamiento”, precisó Heredia en diálogo con Infobae.

“En muchos cuadros se requiere la internación, no solo por los riesgos de suicidio, sino también por la imposibilidad del entorno para afrontar la depresión del familiar enfermo. En caso de tratamiento ambulatorio se combina psicoterapia y tratamiento psicofarmacológico”, sumó Ghedin.

Para personas con depresión, la terapia cognitiva conductual ha demostrado eficacia

Y cerró: “Vale destacar que, en algunos casos, puede aparecer una asociación entre depresión y dolor. Las estadísticas estiman que entre un 20% y 30% de pacientes con depresión mayor tendrán episodios de dolor, y hasta un 50% de los pacientes con dolor crónico desarrollarán, a lo largo de su enfermedad, un trastorno depresivo. Esta última cifra se incrementa si además se suman trastorno de pánico, fobias, personalidades temerosas u obsesivas; todos cuadros clínicos con un mal manejo de la ansiedad”.

Ansiedad y depresión: la importancia de la detección temprana en la consulta médica

El Grupo de Tareas de Servicios Preventivos de Estados Unidos recomendó recientemente a los médicos de atención primaria que evalúen a sus pacientes para identificar trastornos de salud mental, aún con ausencia de síntomas.

“La detección precoz de enfermedades y la prevención, es considerada la mejor medicina en calidad de vida y en costos. Diversos organismos comienzan a propugnar lo mismo para las enfermedades mentales consideradas las de mayor impacto en el mundo actual”, dijo el doctor De Rosa en una nota reciente con este medio.

“El Grupo de trabajo prevención en Salud en Estados Unidos (U.S. Preventive Services Task Force), es un grupo de profesionales independientes, no gubernamentales, expertos en diversas áreas de la medicina dedicados a estudios sobre la prevención en salud y la medicina basada en la evidencia”, sostuvo el experto.

"En muchos cuadros se requiere la internación, no sólo por los riesgos de suicidio, sino también por la imposibilidad del entorno para afrontar la depresión del familiar enfermo", dijo uno de los expertos (Getty)

Y sumó: “Se dedican a estudiar condiciones en las cuales la prevención, es decir anticiparse a la aparición de las enfermedades, puede ser de particular importancia por los costos humanos y económicos, en ambos casos individuales y colectivos, sociales, y elaboran informes que luego pasan como recomendaciones a instancias del poder ejecutivo y legislativo. El rol en cuanto a expertos que aconsejan es de alguna manera similar al del “cirujano general”, con la particularidad que el eje está puesto en la prevención específicamente. A los informes que elaboran y luego presentan les dan letras para significar la evidencia y/o la importancia que confieren a esa recomendación, y una segunda calificación respecto a si la evidencia es concluyente o necesita ser continuada con estudios posteriores”.

Las principales manifestaciones de la depresión son:

- Tristeza

- Ganas de llorar

- Sentimiento de vacío

- Ataques de enojo

- Irritabilidad o frustración, incluso por temas de poca importancia

- Pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades cotidianas

- Alteraciones del sueño

- Cansancio y falta de energía

La depresión genera, entre otras cosas, dificultad para pensar, concentrarse, toma de decisiones, recordar cosas (Getty Images)

- Cambios en los hábitos alimenticios: falta de apetito o antojos de comida.

- Ansiedad, agitación

- Lentitud de reflejos

- Sentimientos de inutilidad o culpa

- Fijación en fracasos anteriores y autorreproches

- Dificultad para pensar, concentrarse, toma de decisiones, recordar cosas

- Pensamientos suicidas

- Problemas físicos inexplicables, como dolor de espalda o de cabeza muy frecuentes.

