El actor “La Roca” Johnson reveló cómo enfrentó la depresión: por qué es clave ponerlo en palabras, según los expertos

“No sabía qué era. No sabía qué era la salud mental, no sabía qué era la depresión. Simplemente, sabía que no quería estar allí”, contó el actor Dwayne Johnson, en un episodio del podcast “The Pivot”.

La estrella, de 50 años, relató que sufrió de depresión en varias oportunidades. Una de ellas fue cuando sufrió una lesión en el hombro que terminó con su carrera en el fútbol americano universitario en la Universidad de Miami.

En la entrevista, el actor destacó la importancia de no naturalizar el hecho de no comunicar los padecimientos psicológicos. “Mi primera batalla contra la depresión fue en Miami. No quería ir a la escuela. Dejé la escuela. No tomé ningún examen parcial y simplemente me fui. No iba a ninguna de las reuniones del equipo, no participaba en nada, no hacía ejercicio”, contó el actor. Luego de este episodio, Johnson se dedicó a la lucha libre, siguiendo los pasos de su padre, Rocky Johnson.

Años más tarde, Dwayne volvió a vivir una depresión, cuando se separó de su esposa Dany García, quien también era su socia comercial. “Alrededor de 2017 más o menos, lo pasé un poco. Sabía lo que era en ese momento y, afortunadamente, tenía algunos amigos en los que podía apoyarme”, relató el actor.

La depresión es un trastorno mental frecuente y una de las principales causas de discapacidad. Afecta a más de 280 millones de personas en todo el mundo. El doctor Ricardo A. Rubinstein, médico psicoanalista, miembro titular en función didáctica APA-Full member Internacional, explicó a Infobae acerca del caso de Johnson: “Sufrió síntomas de duelo que lleva un tiempo procesar. Es el duelo por la pérdida de su carrera como jugador de fútbol americano, que tiene síntomas similares a los de la depresión. Lo mismo le ocurre luego, con el divorcio”.

Johnson también explicó que la “gracia salvadora” para su salud mental en ese momento fueron sus hijas, Tiana, Jasmine, y Simone, y ser un “papá niña”. El actor compartió con sus seguidores su enseñanza luego de estos duros episodios y señaló que a veces el varón no consulta cuando sufre de depresión: “He trabajado mucho a lo largo de los años para obtener las herramientas emocionales para superar cualquier dolor mental que pueda ponerme a prueba. Como hombres, no hablamos de eso. Simplemente mantenemos la cabeza baja y lo superamos. No es saludable, pero es todo lo que sabemos hacer”.

Rubinstein también remarcó la importancia de pedir ayuda, ya sea a seres queridos o a especialistas para aliviar y contener este tipo de situaciones. “Desde una perspectiva poderosa omnipotente de cultura masculina es poco viril o de cierta “inferioridad” pedir ayuda. El hombre ya se liberó de esto, lo que el actor dice es un poco arcaico, aunque siguen existiendo hombres con este perfil, donde por un modelo de masculinidad llorar o pedir ayuda es no viril”, explicó Rubinstein.

Johnson nunca tuvo miedo de hablar sobre su historial de depresión. En 2015, para la Master Class de Oprah, contó por primera vez que vio a su madre intentar suicidarse cuando tenía 15 años. “Lo más importante que se puede hacer es hablar con alguien”, agregó Johnson en la entrevista con People. “No se puede arreglar si guardas ese dolor adentro. Tener el coraje de hablar con alguien es tu superpoder. Perdí a dos amigos por suicidio. Habla con alguien. A pesar de cómo te sientas, nunca estás solo”.

Cómo lo afrontan los hombres

El doctor Harry Campos Cervera, médico especialista en Psiquiatría (UBA), miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) y magíster en Psiconeuroinmunoendocrinología dijo a Infobae: “Es frecuente que los hombres tengan ciertos prejuicios para consultar porque piensan que es una debilidad. También es común que los pacientes deprimidos no consulten porque no tienen la energía suficiente por la propia depresión. En estos casos, son los parientes cercanos los que los traen a la consulta. La depresión es una consecuencia de comparar su yo actual con el yo ideal. En el caso de este actor, tenía seguramente el ideal de ser una estrella de fútbol que se truncó con la lesión en el hombro y se frustró, es decir, perdió el ideal y quedó destruido, y por eso surgió luego la depresión. Pudo curarse quizá al recomponerse como actor de cine”.

Por su parte el doctor Juan Eduardo Tesone, médico UBA psicoanalista y psiquiatra, de la APA comentó a Infobae acerca de la diferencia de género en cómo viven la depresión los hombres y las mujeres: “Quizá los hombres tienen más dificultad en pedir ayuda psicológica en caso de depresión, por la influencia cultural que tiene. Esto es fuertemente de época, creo que está cambiando porque está cambiando el lugar del hombre tal cual se concebía hace tiempo, en el cual no podía demostrar su sufrimiento y aún menos pedir ayuda en función de una exigencia cultural de lo que se supone tendría que ser un hombre”.

“Pero por suerte, esto está cambiando y cada vez más hombres consultan pidiendo ayuda psicológica, sobre todo aquellos que no se encierran en esa expectativa cultural que el varón, entre comillas, tiene que ser fuerte y no dejarse de algún modo influir por estados de ánimo. Tengo en mi consulta tanto hombres como mujeres que pueden pedir ayuda, ya sea por depresión o por otro motivo”, comentó Tesone y señaló que muchas veces en la sociedad no se da una entidad a la depresión, como si no se la pudiera reconocer como una enfermedad, como si solo dependiera de la voluntad de la persona. “Es así como, con frecuencia, el entorno reacciona ante alguien deprimido diciéndole: “Ponete las pilas, vamos para adelante”, como si fuera tan simple. Mientras no se entiendan los motivos inconscientes que generan la depresión, no va a haber modo de modificarla”, alertó el especialista.

¿Duelo o depresión?

Al inicio de la nota el doctor Rubinstein comentaba que Dwayne Johnson también había pasado por un duelo, al tener que dejar su carrera como jugador de fútbol americano. Pero ¿cuál es la diferencia entre ambos conceptos y cómo se tratan?

“El duelo es un proceso normal por el cual todos los humanos pasamos en algún momento ante la pérdida de un ser querido, de un proyecto, de un anhelo y es algo que se tramita personalmente, eventualmente con la ayuda del entorno pero que no requiere de forma necesaria de una ayuda profesional y aún menos de tomar algún tipo de medicación. Es un proceso que dura de acuerdo a tiempos internos, no son tiempos cronológicos que uno pueda anticipar. De a poco se va tramitando a través de ese dolor que implica la pérdida, la posibilidad de aceptarlo y de seguir adelante”.

“La depresión, en cambio, es un proceso patológico que tiene una entidad distinta, porque muchas veces puede estar desencadenado por una pérdida y otras no se sabe cuál fue esa pérdida, porque los motivos pueden ser inconscientes y llevar a la persona que manifieste su depresión, que en general se expresa con tristeza. No siempre aparece este síntoma, pero siempre está la falta de voluntad, el desgano, una mirada negativa sobre sí mismo y sobre el mundo, que en casos graves podría llevar al suicidio. Esto sí requiere una ayuda profesional que, desde mi perspectiva sería una psicoterapia. El valor de la palabra es muy importante en estos casos y eventualmente también algún psicofármaco que esté indicado para esta persona de forma especifica.” explicó el doctor Tesone.

Es posible salir de la depresión mediante un tratamiento a largo plazo con medicamentos, con psicoterapia o con ambos.

Síntomas y cuándo consultar

Sus principales manifiestaciones son:

- Tristeza, ganas de llorar, sentimiento de vacío, ataques de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por temas de poca importancia, pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades cotidianas, alteraciones del sueño, cansancio y falta de energía, cambios en los hábitos alimenticios: falta de apetito o antojos de comida. También ansiedad, agitación, lentitud de reflejos, sentimientos de inutilidad o culpa, fijación en fracasos anteriores y autorreproches, dificultad para pensar, concentrarse, toma de decisiones, recordar cosas, pensamientos suicidas, problemas físicos inexplicables, como dolor de espalda o de cabeza muy frecuentes.

El doctor Tesone respondió: “Es difícil determinarlo porque depende de cada persona, de sus circunstancias, de la intensidad, pero en todo caso ante la duda conviene hacer la consulta. Como la persona no logra darse cuenta, ante la duda, creo que es mejor consultar y pedir una ayuda para ver y discernir si se trata de un duelo simplemente o de una depresión, con la entidad que la caracteriza”, recomendó Tesone.

Por su parte el doctor Campos Cervera expresó: “La depresión es una patología frecuente e incapacitante globalmente. El tratamiento es relativamente difícil porque los fármacos solos no pueden tratar la depresión en sí misma, tienen un éxito en el 40 por ciento de los casos. El tratamiento debe ser combinado: fármacos y psicoterapia. Por otro lado, es muy importante una recomposición de la red social de contención en el paciente, cosa que hizo hincapié este actor sobre la amistad, sobre tener con quien hablar y por otro lado, poder recomponer un ideal que lo sostenga.” concluyó el especialista.

