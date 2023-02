El desayuno, ¿es realmente la comida más importante del día?

¿Es bueno desayunar? ¿No hacerlo adelgaza? ¿Cuáles son los beneficios de la primera comida del día? (Getty Images)

Famoso por ser la comida más importante del día, el desayuno se considera beneficioso para la salud. Los estudios sugieren que tomar una comida equilibrada a primera hora, como huevos o yogur con granola, evita “picar” innecesariamente. Mientras tanto, decenas de estudios han demostrado que saltarse la comida a primera hora está relacionado con un mayor riesgo de obesidad, diabetes de tipo 2 e hipertensión.

Sin embargo, los nutricionistas han echado por tierra el mantra de que el desayuno es el “mejor comienzo posible” del día. De hecho, para algunos expertos suprimirlo podría reducir el consumo de azúcar, el hambre y el cansancio.

Las investigaciones se han dividido sobre si la gente debe o no desayunar. Un gran número de estudios observacionales -que no pueden confirmar una relación directa- han sugerido que quienes desayunan tienen más probabilidades de estar delgados. Algunos defensores de la teoría del desayuno creen que esto se debe a que las personas que desayunan tienen más energía para estar activas durante el día.

Según los investigadores, también se sienten saciados durante más tiempo, lo que les hace menos propensos a picar entre horas y les ayuda a elegir alimentos sanos a lo largo del día.

Los estudios también han relacionado saltarse el desayuno con un mayor riesgo de cardiopatías, obesidad, diabetes, accidentes cerebrovasculares e hipertensión. Los expertos aún no comprenden el mecanismo que lo explica.

El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés) recomienda “no saltarse el desayuno” como uno de sus ocho “consejos para una alimentación sana”, advirtiendo que aporta nutrientes vitales. Sin embargo, una revisión de casi una docena de estudios publicada en 2019 en el British Medical Journal pone en duda los beneficios del desayuno para la salud y concluye que saltárselo no tiene ningún efecto sobre el peso.

Y un número creciente de estudios han encontrado que no comer a primera hora de la mañana en realidad puede ayudar a la pérdida de peso si se hace para apoyar comer dentro de una ventana de tiempo restringido de ocho a 12 horas.

La investigación ha vinculado el hecho de comer todas las comidas en un intervalo de 8 a 12 horas -y ayunar durante las 16 a 12 horas restantes del día- puede ayudar a adelgazar limitando el picoteo y las ingestas nocturnas.

La doctora Federica Amati, experta en nutrición de ZOE -empresa de investigación sanitaria que ofrece asesoramiento dietético personalizado basado en pruebas realizadas en casa- declaró en diálogo con MailOnline que la “recomendación generalizada” de que todo el mundo debe desayunar “no tiene ninguna base científica específica”.

“La comida no es necesaria para empezar el día o despertarse, ya que el reloj interno del cuerpo segrega las sustancias químicas que nos ayudan a despertarnos y levantarnos de la cama, desayunemos o no”, dijo.

Según la especialista, los resultados de grandes estudios según los cuales las personas que desayunan son las más sanas suelen deberse a otros factores más que a la comida en sí, como los patrones de sueño. “Además, instar a la gente a desayunar a primera hora, cuando muchos no tienen hambre,“suele dar lugar a que se tome algo rápido y cómodo”, afirmó.

Las tostadas con mermelada, los cereales de desayuno ultraprocesados, las barritas, los dulces de panadería y los batidos aportan “muchos azúcares disponibles, pero no suficientes proteínas, fibra y grasas saludables para considerarse una comida completa”, según Amati.

Por ejemplo, una ración de 45 g de un tipo específico de granola contiene casi la mitad de los azúcares permitidos para un adulto, pero sólo el 5% de la fibra y el 7% de las proteínas recomendadas al día.

“Si ingerimos una comida rica en azúcar con el estómago vacío, muchos de nosotros nos sentiremos hambrientos y cansados al cabo de un par de horas, cuando todo el azúcar se haya absorbido y nuestro organismo esté falto de otros nutrientes”, remarcó.

Y añadió: “Lo mejor sería saltarse este tipo de desayuno y tomar una comida con huevos, champiñones, verduras, tomates, judías y algunos cereales integrales cuando tengamos hambre un poco más tarde. Por supuesto, si te levantas con hambre, ocurre lo mismo: es mejor tomar una comida completa y nutritiva que te mantenga con energía durante más tiempo a lo largo del día”.

“Por tanto, saltarse el desayuno no es un problema para todo el mundo. Más importante que desayunar a una hora determinada es asegurarse de que la primera comida del día sea completa y nutritiva”, concluyó.

Por su parte, el profesor Jonathan Johnston, experto en cronobiología y fisiología de la Universidad de Surrey, declaró: “La bibliografía sobre el desayuno es bastante compleja, en gran medida porque las personas que habitualmente se saltan el desayuno suelen tener otras características poco saludables”. Según los estudios, estas características incluyen ser menos sano, seguir una dieta más pobre, saltarse comidas con regularidad y darse atracones.

En la misma línea, el profesor James Betts, experto en fisiología metabólica de la Universidad de Bath, sostuvo: “La mayoría de la gente parece tener la impresión de que es increíblemente importante desayunar todos los día, pero los estudios sobre la importancia de desayunar son mucho menos claros de lo que la gente cree”.

“La mayoría de las pruebas demuestran, en general, que no hay efectos negativos para la salud por no desayunar. Por lo tanto, la buena noticia -o quizá decepcionante- es que el hecho de comer o no por la mañana no tendrá en sí mismo un gran efecto sobre la salud de la mayoría de las personas”, dijo.

Y añadió: “La probabilidad de que una persona se beneficie (de desayunar) dependerá de los beneficios que espere obtener y de lo saludables que sean ya su dieta y su estilo de vida”.

