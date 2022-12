COVID-19: por qué los expertos no recomiendan esperar a las vacunas bivalentes a la hora de buscar las dosis de refuerzo

Pese al aumento en los casos, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, emitió una serie de mensajes en redes sociales donde instó a aplicarse las dosis de refuerzo, completar esquemas de vacunación y descartó la imposición de medidas restrictivas / EFE/Juan Ignacio Roncoroni

En el marco de un aumento sostenido de casos, que incluso de una semana a la otra evidenció un crecimiento de 3,8 puntos, aumentó la demanda de las vacunas COVID en algunos distritos. Sin embargo, aún persiste la duda sobre sobre el rol que tienen las vacunas que ya se venían aplicando o si es necesario esperar a la llegada de las bivalentes. Cuál es el panorama de la vacunación en la Argentina y por qué los expertos no recomiendan esperar por las vacunas bivalentes.

En la actualidad, la Argentina se enfrenta a nueva ola de contagios. Según el último reporte emitido por el Ministerio de Salud de la Nación, esta semana se registró un salto en los casos de COVID, los cuales crecieron más de un 379.45%. Es decir que, entre el 27 de noviembre y el 4 de diciembre se registraron 12.609 contagios, siendo que la semana anterior fueron 3323.

Aunque la cantidad de fallecidos permanece en torno a los 8 semanales, las personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva se mantiene con números prácticamente estables, cerca de los 245, y la ocupación de camas aún se encuentra alrededor del 41.0% en el país; los expertos destacaron la importancia de aplicarse las dosis requeridas en cada caso.

“Los casos de COVID-19 vienen aumentando desde hace cuatro semanas, de la semana anterior a esta lo hicieron 3,8 veces”, señaló la funcionaria nacional en un hilo de Twitter / (Getty Images)

Ante el aumento en la demanda, cuál es la situación de la vacunación en la Argentina

Según el monitor público de vacunación, hasta el domingo se aplicaron 110.686.150 de dosis (en tan solo una semana se aplicaron 313.557), de las cuales 41.054.394 corresponden a la primera (5.147 esquemas iniciados las última en una semana), 37.907.790 a la segunda (6.947 completaron el esquema inicial), 3.158.736 son dosis adicional (con un aumento en 628 personas desde la semana anterior, se incluye dentro del esquema primario de vacunación y está destinada a algunos grupos poblacionales).

En tanto, en lo que respecta a las dosis de refuerzo, el Ministerio de Salud señaló que 21.848.529 recibieron el primero (37.803 nuevas aplicaciones en una semana); 6.383.721 el segundo, aunque con un salto de 122.900 con respecto a la semana anterior; mientras que el tercer refuerzo (nuevo índice indicado por la cartera sanitaria), ya se administraron 331.582. Para finalizar, el total de vacunas distribuidas en todo el país alcanzó los 118.295.242 (119.900 dosis nuevas enviadas a las jurisdicciones), además de las 5.083.000 que fueron donadas.

En el marco de este incremento sostenido de casos, desde la cartera que lidera Carla Vizzotti aseguraron, en diálogo con Infobae, que “aumentó la demanda nacional de la vacunación”, aunque aún se encuentran analizando los números obtenidos por las distintas jurisdicciones. De todos modos, resaltaron que “hay dosis suficientes como para completar esquemas y darle refuerzos a todos los que lo necesitan dosis. Se han distribuido muchísimas a las jurisdicciones y están en sus manos esperando ser aplicadas”.

En redes sociales, Vizzotti afirmó: “La situación actual es incomparable con la que vivimos cuando aún no había vacunas y todos éramos susceptibles. Por eso, cada vez que preguntan si va a haber restricciones respondemos 'no'” / (Getty Images)

“En octubre, estábamos en 2000 dosis aplicadas semanalmente y, a partir de mitad de noviembre, comenzó a notarse una demanda más fuerte, por eso fuimos ajustando y agrandando la capacidad en todos los centros”, señalaron desde la cartera que lidera Fernán Quirós. “Fuimos dando respuesta a medida que se incrementaba la demanda”, recalcaron a Infobae.

En ese sentido, adelantaron que la próxima semana se abrirán “tres vacunatorios más, aunque aún no contamos con las ubicaciones confirmadas”. “Lo informaremos en los próximos días”, señalaron. “Si de la última vacuna pasaron cuatro meses, se pueden dar el refuerzo en todos los vacunatorios”, destacaron.

Por su parte, desde el Ministerio de Salud bonaerense, indicaron un fuerte aumento en la demanda de vacunas. “De 3 mil promedio diario hace quince días, pasamos a 15 mil promedio diario la pasada semana”, explicaron a Infobae desde la cartera que encabeza Nicolás Kreplak. Al tiempo que señalaron que los que quieran vacunarse, lo pueden hacer en los vacunatorios desplegados en los distintos distritos de la provincia.

Pero eso no es todo, también se desplegaron (y seguirán haciéndolo) operativos móviles en los municipios, “el propósito es que la gente se vacune, por eso llevamos la vacuna a donde están”. Incluso, resaltaron que se realizarán acciones similares cuando arranque la temporada, como ya ocurrió en años anteriores. “Va a formar parte de la estrategia de verano”, indicaron.

Particularmente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), el Gobierno porteño estableció seis centros de vacunación disponibles, con o sin turno, aunque anticipó a este medio que se abrirán otros tres en los próximos días /

¿Por qué no conviene esperar por las vacunas bivalentes?

En diálogo con Infobae, Paul Burton, director médico de Moderna, había resaltado que, pese a que el país aún no cuenta con estas dosis, se estaban desarrollando negociaciones al respecto y adelantó que estas inmunizaciones “llegarán a la Argentina el cuarto trimestre de este año”. “A principios de este año anunciamos el memorándum de entendimiento con el Gobierno argentino y la enmienda para las dosis de las vacuna 214 (BA.1 y virus ancestral)”, detalló el experto en una rueda internacional de periodistas. De todos modos, desde la cartera sanitaria nacional advirtieron que “no se cerró ningún acuerdo por bivalentes, aún”.

Sin embargo, para los expertos no conviene esperar por la llegada de las vacunas bivalentes. “Aquellos que tienen indicada la quinta dosis, como ya sabemos son los mayores de 50 años y los inmunocomprometidos, entre otros, y ya pasaron 4 meses de la dosis anterior, recomiendo que se den la quinta dosis. Basada en la experiencia de nuestro país y que no se sabe cuándo van a llegar las vacunas bivalentes”, señaló en diálogo con Infobae Amadeo Esposto, ex jefe del servicio de infectología del Hospital San Martín (MP 13.891).

En ese sentido, el experto destacó “que hay mucho COVID, suave y muy atenuado gracias al tema de la vacunas, porque gente que tiene cuatro dosis se contagió, pero muy atenuado”. “Mi recomendación, en virtud de los antecedentes que tenemos en el país, es que más que preocuparse por la vacuna que va a venir, que los millones de argentinos que le faltan completar la tercera y cuarta dosis, ni hablemos la quinta, completen los esquemas de vacunación. Yo prefiero eso. De hecho, me di la quinta dosis este sin esperar a la bivalente”, completó.

Los contagios por COVID-19 cobraron impulso en las últimas semanas y, como ocurrió habitualmente en los momentos más dramáticos de la pandemia, la suba se manifiesta primero en el AMBA / (Andina)

“Es importante vacunarse ahora, aunque tendría que haber sido antes y no ahora, porque el riesgo está ahora. La gran circulación de virus es ahora, hay que prevenir el riesgo en el momento. ¿Qué vamos a estar esperando, que vengan las vacunas el año que viene? Entonces, durante todo este tiempo, ¿va a haber gente que se contagie porque no tiene protección? Estas vacunas son adecuadas para dar protección, así que deben ser aplicadas cuando corresponde. Todo aquel que haya pasado más de cuatro meses de la última dosis, debe revacunarse”, explicó a Infobae Ricardo Teijeiro (MN 58065), infectólogo del Hospital Pirovano.

Según indicó el especialista, las vacunas que se aplican en la actualidad en la Argentina son eficaces ante Ómicron. “Hay que entender que el virus comparte la gran mayoría de las características entre todas las variantes. Las subvariantes tiene modificaciones, sobre todo en la espículas, pero son pequeñas modificaciones que van haciendo que el virus tenga una característica especial, como ser más contagioso, por ejemplo. Sin embargo, las vacunas sirven para todo el resto de la morfología del virus”, indicó.

“Todas las vacunas se van a ir modificando a medida que vaya evolucionando el virus, porque la va haciendo más efectiva; como inclusive la diferente plataforma, la de virus atenuado es menos activa que la plataforma de ARN mensajero. Bueno, esa también son diferencia entre la vacuna, pero eso no quiere decir que nos sirvan, al contrario, ha demostrado realmente un nivel de protección adecuado para las complicaciones y las enfermedades mayores, lo que todavía no se ha logrado es para disminuir la circulación del virus”, señaló Teijeiro.

Si bien crecieron los casos de COVID en 22 de las 24 jurisdicciones del país, la situación aún no se ha trasladado al aumento de hospitalizaciones y fallecimientos, advirtieron los expertos / Crédito: Getty

Mientras que el expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología e infectólogo del Hospital Muñiz, Lautaro de Vedia (MN 70640), afirmó: “Hay que vacunarse ya. Ahora hay que completar la cuarta o quinta dosis, según lo que corresponde a cada uno”. “Independientemente de que ésta no sea hoy la mejor vacuna porque el virus ha ido cambiando, es la única vacuna que tenemos en este momento”, recalcó el experto.

Asimismo, indicó que “seguramente el año que viene vendrán mejores vacunas, las llamadas bivalentes, que contienen la cobertura para las variantes más recientes”, ante el aumento de casos “es conveniente tener lo más alto que se pueda el nivel de anticuerpos, por más que los cuadros que se produzcan, mayormente, sean leves. Y es mejor solo para uno, sino también para los que nos rodean y para tratar de contener la circulación del virus y evitar el contagio a otras personas, particularmente a aquellos que tengan las defensas más comprometidas”.

Y concluyó: “No es que las vacunas disponibles generen anticuerpos que sean efectivos específicamente contra las variantes de Ómicron, pero mantienen más elevado el nivel de anticuerpos y a cuánta más dosis se apliquen, mayor es el nivel de anticuerpos y van a cumplir una mejor función que si están más bajos”.

