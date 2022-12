Gracias a los gestos solidarios, el diputado Buryaile consiguió el medicamento para su hijo con parálisis cerebral

La presentación en cápsulas del fármaco Valcote Sprinkle se encuentra en faltante, según la Confederación Farmacéutica Argentina

El diputado nacional por la UCR y Juntos por el Cambio, Ricardo Buryaile, lanzó ayer un pedido desesperado en redes sociales por un medicamento para su hijo con parálisis cerebral. Por indicación médica, el joven de 31 años debe tomar 12 píldoras diarias de un fármaco que le permite prevenir y controlar las crisis epilépticas.

El ex ministro de Agroindustria había consultado en una extensa lista de bocas de expendio en la Ciudad de Buenos Aires y no lograba ubicar el fármaco Valcote Sprinkle, una droga para evitar las convulsiones. A su hijo sólo le quedaban cápsulas para 5 días. Afortunadamente, gracias a su posteo en su cuenta de Twitter y la nota publicada en Infobae, el legislador recibió cientos de mensajes solidarios desde distintos puntos del país y el exterior ofreciendo la medicación.

“Ricardo, tengo un frasco y medio (150 cápsulas aprox). Mi hijo ya no necesita, estoy en CABA. “En Brasil se consigue y puedo llevarlo a Argentina, me pongo a disposición”. “Tengo varias cajas sin abrir, estaba por donarlas porque cambie de medicación”. Estas fueron algunas de las repercusiones, además de farmacias de grandes ciudades y de pequeños pueblos que se ofrecieron a hacerle llegar el fármaco.

El diputado nacional Ricardo Buryaile agradeció las generosas reacciones tras su pedido por un fármaco para su hijo @BuryaileRicardo

Después de un día abrumador por la repercusión y la cantidad de mensajes recibidos, el legislador pudo comprar las cápsulas que necesita su hijo (toma 12 píldoras por día) para que pueda continuar con su tratamiento al menos por el próximo mes y medio.

“La solidaridad de la gente es enorme, estoy eternamente agradecido”, dijo Burayile a Infobae y detalló que una cámara de laboratorios se comunicó con él y le ofrecieron otros medicamentos similares elaborados por otras farmacéuticas nacionales, “también me informaron que el laboratorio fabricante del medicamento que toma mi hijo estaba con problemas logísticos y los estaba resolviendo. También me escribieron desde la sede del laboratorio en Londres”.

El pedido desesperado

El hijo de Ricardo Buryaile tienen parálisis cerebral y su familia no conseguía un medicamento que el joven toma hace casi 25 años

“Mi hijo con parálisis cerebral toma 12 pastillas de este medicamento por día. No se consigue, no hay en farmacias de CABA ni droguerías hace 2 meses no tienen stock, le queda solo para 5 días más”, había posteado el legislador ayer en su cuenta de Twitter. En diálogo con Infobae, Buryaile contó que su hijo toma el medicamento Valcote Sprinkle: desde hace casi 25 años: “Él está clínicamente bien, siempre y cuando tome la medicación”.

El ex ministro detalló que el fármaco se comercializa en dos presentaciones, comprimidos o cápsulas, y que, en el caso de su hijo, por prescripción médica tiene indicada las cápsulas, ya que al tomar 12 unidades por día es más sencilla la ingesta de este tipo de presentación (el polvo con la droga es más fácil de digerir).

El fármaco Valcote Sprinkle es un anticonvulsivante cuya fórmula es divalproato de sodio 134,5mg ( equivalente a 125mg de ácido valproico); sílica gel 9,32 mg; etilcelulosa 34,34 mg; citrato de trietilo 5,72 mg; estearato de magnesio 34,58 mg. Se comercializa en frascos de 50 y 100 unidades. El medicamento es comercializado por laboratorios Abbott.

El pedido de Ricardo Buryaile en sus redes sociales este mañana (@BuryaileRicardo)

Infobae consultó ayer a la Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa), la entidad que lleva un registro preciso del expendio y stock de medicamentos en farmacias del país.

“Las formas más comunes del medicamento (en comprimidos) están en las farmacias pero hay dos presentaciones en falta (las cápsulas de 50 y 100 unidades que son las formas menos habituales”, informaron desde Cofa.

Si bien esto implica que es difícil de encontrar en bocas de expendio, desde Cofa señalaron que, en el caso de cualquier medicamento que presente faltantes, puede conseguirse en stock en algunas farmacias o droguerías que tengan unidades o lotes disponibles.

De las distintas presentaciones de la droga anticonvulsiva Valcote, tres presentan faltantes (Fuente: Conf. Farmacéutica Argentina)

La parálisis cerebral afecta el movimiento y el tono muscular o la postura. Es causada por lesiones o anomalías del cerebro. La mayoría de estos problemas ocurre a medida que el bebé crece en el útero. Sin embargo, se pueden presentar en cualquier momento durante los primeros 2 años de vida, mientras el cerebro del bebé aún se está desarrollando.

¿Cuál es el tratamiento frente a una parálisis cerebral? Si bien no hay ninguna cura para la enfermedad, el objetivo del tratamiento es ayudar a la persona a ser lo más independiente posible.

Los medicamentos que se indican para estos pacientes pueden incluir: anticonvulsivos para prevenir o reducir la frecuencia de convulsiones, toxina botulínica para ayudar con la espasticidad y la excesiva producción de saliva, y relajantes musculares para reducir temblores y espasticidad.

