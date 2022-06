Quirós coincidió con la madre de Chano Charpentier y dijo que debería revisarse parte de la Ley de Salud Mental

La Ley de Salud Mental indica que “la internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios”

La Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones, sancionada en 2011, es cuestionada por un grupo amplio de expertos en medicina clínica, psiquiatría, psicología y por familiares de pacientes, por dificultar la internación de una persona cuando está atravesando un episodio agudo o un brote de su enfermedad o adicción. La semana pasada el dramático testimonio de la mamá del músico Chano Moreno Charpentier cuestionó los obstáculos legales para hospitalizar a su hijo. En ese sentido, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, coincidió en que el artículo 20 de la normativa debe reevaluarse.

El testimonio de Marina Charpentier, el 30 de mayo en el Senado de la Nación, mostró la cara más dramática de la situación que viven los familiares: “Soy la mamá de alguien que está enfermo con la enfermedad de la adicción. Lamentablemente todos saben lo que viví el año pasado, pero yo eso lo vivo hace 20 años. Mi hijo tiene 40 años y hace 20 años que sabemos que es adicto. Hace 20 años que damos esta batalla y que no puedo dormir con el teléfono apagado porque no sé qué va a pasar con mi hijo al día siguiente, porque no sé si cuando amanece va a estar vivo”.

La madre del músico fue una de las invitadas a una jornada de reflexión en al cumplirse 11 años de la sanción de la Ley de Salud Mental y Adicciones N° 26.657. Emocionada hasta las lágrimas, Marina Charpentier pidió que se modifiquen aspectos de la normativa e hizo énfasis en que debe ser reformulado el artículo 20, que indica que “la internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios ” y que “solo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”.

La mamá de Chano intentó internarlo un mes antes: "No quiero estar en el velorio de mi hijo"

“¿Qué orden de allanamiento debo tener para salvarle la vida a mi hijo? Mi hijo consume solamente marihuana. El THS altera el funcionamiento del cerebro, hay ruido neuronal, genera alucinaciones, pánico”, afirmó la mamá del músico.

Consultado sobre la polémica en torno a la normativa vigente para regular el procedimiento médico en casos de salud mental, Quirós dijo: “Es una ley que intentó hace más de 10 años, actualizar y modernizar la normativa en cuanto a la salud mental, tiene varios aspectos positivos, pero decididamente fue una ley que se hizo con falta de consenso de todos los involucrados en el cuidado de la salud mental”.

En cuanto a la internación involuntaria para pacientes con problemas de drogas o trastornos mentales el funcionario señaló que “las internaciones de las personas en situaciones agudas, de intoxicación o de crisis psicóticas es un tema que no está bien pensado y resuelto en esa ley ”.

Sobre si debe modificarse el artículo 20 de la Ley de Salud Mental sobre internación involuntaria, Quirós señaló que debe reconsiderarse y explicó que “ ese punto fue puesto porque se estaba en el otro extremo de la situación, donde las personas con dificultades de la salud mental perdían toda su autonomía, entonces manejando las tonalidades de las autonomías progresivas de las personas, según la condición, creo que debe ser reevaluado ese punto ”.

Sin tiempo para candidaturas

En cuanto a su futuro político, Quirós descartó un futura candidatura en la Ciudad por el momento: “ Estoy concentrado en ser ministro de Salud, sin pensar en planes para el futuro, más allá de que haya gente que quiera que sea jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires . Horacio Rodríguez Larreta nos ha dicho a mí y a otras personas que nos reconoce y nos valora por la tarea hecha y por la valoración que la gente tiene de nosotros”.

“Para postularme como jefe de Gobierno necesito cierta paz interior, reflexionar sobre el compromiso que estaría tomando con la ciudadanía y si es el camino que le quiero dar a mi vida y hoy no he tenido tiempo de hacer esa reflexión tan profunda”, concluyó el titular de la cartera sanitaria porteña.

Cuarta ola de coronavirus

"El 95% de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires recibió la primera dosis de la vacuna contra el covid, el 93 recibió la segunda dosis y el 70 recibió el primer refuerzo", señaló Quirós (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Consultado sobre cuándo terminará la cuarta ola de contagios de COVID-19, el funcionario porteño dijo que es difícil dar una precisión exacta “porque los niveles de testeos y la voluntad de la gente de testearse ha bajado mucho, es muy difícil anticipar o comparar esta ola con las anteriores”.

“ Creemos que en las próximas semanas en la Ciudad de Buenos Aires esta ola va a descender de manera sistemática , ese es el camino más probable pero, por supuesto, siempre están las alternativas de variantes nuevas que pueden modificar esa epidemiología”.

Consultado sobre si la Ciudad ha recibido algún lote de vacunas con vencimiento extendido por la ANMAT, el titular del Ministerio de Salud porteño indicó que se están recibiendo del Gobierno nacional “las vacunas que ellos van distribuyendo, que son de curso legal en la Argentina, en algún momento en la campaña de vacunación hemos recibido algún lote con esas características, pero la enorme mayoría no tiene esa categoría ”.

Quirós evitó cuestionar el procedimiento de extensión de vencimiento de inoculantes y explicó: “ La entidad regulatoria determina cuáles son los grados de vencimientos de los medicamentos y vacunas en la Argentina y nosotros somos parte del país ”.

“Todas las campañas de vacunación tienen una proporción de vacunas descartadas, en esta campaña de COVID-19, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, ha sido infinitamente pequeña, hemos tenido 1 ó 2%” de situaciones de descarte (por roturas o por no terminar de utilizar las 10 dosis incluidas en los viales). Condiciones de la operatoria de una campaña completa como esta, pero no hemos tenido nunca una campaña con tan poca pérdida de vacunas”

