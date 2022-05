COVID-19: la provincia de Buenos Aires anunció que desde mañana será libre la cuarta dosis para mayores de 18 años

Vizzotti anunció esta semana que “estamos empezando en Argentina una cuarta ola de COVID-19″ (EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo)

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció hoy que a partir de mañana será libre la segunda dosis de refuerzo de las vacunas contra el COVID-19 para mayores de 18 años en todo el territorio provincial. Por lo que las personas que cumplan con los requisitos podrán presentarse sin turno en cualquier vacunatorio.

El requisito que deben cumplir estas personas para recibir la cuarta dosis es que hayan cumplido con, al menos, cuatro meses desde la inoculación con la primera dosis de refuerzo (la tercera aplicación).

El gobernador hizo el anuncio en el marco de una visita a un vacunatorio del Municipio de Escobar, junto al ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, y el intendente local, Carlos Ramil.

Las autoridades sanitarias provinciales dispusieron que la inmunización se realice en todas las postas de vacunación que fueron emplazadas en los 135 municipios, sin necesidad de contar con un turno y con el único requisito mencionado de que sean personas mayores de 18 años con los 4 meses cumplidos desde la anterior aplicación.

El Ministerio de Salud provincial informó que, desde la puesta en marcha del programa Buenos Aires Vacunate, cerca de 16 millones de bonaerenses comenzaron sus esquemas de inmunización frente al coronavirus y ya se alcanzó una cobertura superior al 94% de la población objetivo. Asimismo, alrededor de 14,5 millones recibieron la segunda dosis y más de 8,9 millones se aplicaron un componente de refuerzo.

El lunes último, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, anunció que “estamos empezando en Argentina una cuarta ola de COVID-19″ , pero aclaró que “nos encuentra en una situación totalmente distinta. Gracias a cada medida que se tomó y al esfuerzo de la sociedad, de los equipos de salud y de los gobiernos, a niveles nacional, provincial y municipal, tenemos un panorama en relación a la vacunación que nos permite seguir adelante en una nueva etapa de esta pandemia”.

El pasado 12 de mayo, Kreplak dijo que “subieron los casos notoriamente, pero no tanto como en el pico de enero, pero sabemos que cuando empieza a subir, a veces sube muy rápido. Esto sucede por dos cosas: la llegada del frío, por eso hay que ventilar y usar barbijo en lugares cerrados. Y además, está circulando la subvariante BA.2 de Ómicron, 30% más contagiosa que la anterior, y BA.2 es la que causó los rebrotes en todo el mundo”.

“Si bien estamos en el inicio de una nueva ola, y no sabemos cuáles son las dimensiones, por eso es importante que tomemos las medidas de cuidado, además de vacunarnos”, destacó Kreplak, en declaraciones a radio Metro. Y explicó que en la provincia de Buenos Aires el barbijo es obligatorio en el transporte público y que en otros lugares como los comercios, donde no se exige, sí es ampliamente recomendable: “Si la gente no usa el barbijo en un local, no hay una norma que lo penalice, pero es recomendable”.

Durante los últimos 14 días, los casos de personas que fueron diagnosticadas con el COVID-19 en la Argentina aumentaron el 182% si se consideran los reportes por inicio de fecha de síntomas, según los datos abiertos del Ministerio de Salud de la Nación. Hoy, 1 de cada 4 personas que se testea en la Argentina es diagnosticada con el COVID-19.

En 6 de las 24 jurisdicciones que conforman el país, el crecimiento de casos fue mayor. En Ciudad de Buenos Aires, el aumento de casos confirmados de COVID-19 por fecha de inicio de síntomas fue del 205% durante las últimas dos semanas. En provincia de Buenos Aires, el crecimiento fue del 212%, según el análisis de datos del doctor Jorge Aliaga, de la Universidad Nacional de Hurlingham en base a los datos abiertos del Ministerio de Salud de la Nación.

En cambio, si se consideran los datos de las personas que murieron por fecha de fallecimiento, “el incremento de casos aún no se ve reflejado en un aumento”, señaló Martín Barrionuevo, contador y senador provincial por Corrientes, quien hace un análisis diario de la evolución de la pandemia en el país. Durante las últimas 5 semanas, las muertes por el COVID-19 estuvieron por debajo de los 5 fallecidos diarios. En cuanto a la internación en terapia intensiva, hubo 300 pacientes con COVID-19 hospitalizados, con una leve tendencia al aumento (pasaron de 295 a 300 internados en una semana).

