La ANMAT aprobó un nuevo autotest de COVID-19 y ya son cinco los autorizados en el país

Reapareció Ginés González García y recordó su salida del Gobierno: “No hice nada incorrecto, quizás cometí alguna estupidez”

“A la distancia pienso que no pudo haber sido algo fortuito”, afirmó el ex funcionario, a quién Alberto Fernández le pidió la renuncia por el vacunatorio VIP que se montó en el Ministerio de Salud cuando todavía no se había expandido la vacunación en el país