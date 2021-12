Los casos de COVID-19 subieron 66% en todo el país y la mayoría son leves: qué explicación dan los expertos

Para los especialistas, "el número de nuevos casos de COVID-19 en la Argentina está aumentando y así va a seguir ocurriendo" (Reuters)

De forma gradual pero constante, el aumento de casos diarios de COVID-19 volvió a ser noticia en las últimas semanas. Lento, pero de manera sostenida, el número requiere nuevamente la atención de las autoridades sanitarias, justo cuando, con tasas de vacunación en aumento, comenzaban a relajarse algunas medidas.

Y si bien la cifra de nuevos casos diarios cobró relevancia en cada parte diario, los especialistas insisten en que el número que hay que mirar de cerca es el de la media móvil, que expresa el promedio semanal de nuevos casos.

Ocurre que los casos diarios son muy variables y no expresan diariamente lo que sucede: en especial por los retrasos en la carga que se producen los fines de semana. Por eso es mejor analizar el promedio semanal de nuevos casos diarios: eso es lo que mide la media móvil y los epidemiólogos sostienen que es la mejor variable para analizar el aumento de casos.

Así, desde el 16 de noviembre a la fecha, según observaron desde la Unidad de Datos de Infobae, la media móvil en todo el país creció 66%. Si se distingue por jurisdicción, en la provincia de Buenos Aires subió un 57%, en la Ciudad de Buenos Aires casi se duplicó, con un 91% de nuevos casos promedio semanales. Mientras que en el resto del país, por fuera de los dos grandes distritos, el porcentaje llegó al 65%.

Contrariamente, la cantidad de personas internadas en Unidad de Terapia Intensiva (UTI) comenzó a descender por debajo de los mil pacientes a nivel país desde comienzos de octubre. Y si bien en la actualidad el número es de 707 personas con diagnóstico de COVID internadas en grave estado , la cifra está muy lejos del pico de 7.969 del 14 de junio de este año, la mayor cantidad de pacientes grave registrada en el país desde el inicio de la pandemia.

El médico infectólogo Roberto Debbag (MN 60253) explicó a Infobae: “El número de nuevos casos de COVID-19 en la Argentina está aumentando y así va a seguir ocurriendo, y es a expensas del avance de la variante Delta sin ninguna duda, al relajamiento de las medidas sanitarias y a la falta de vacunación completa en una gran parte de la población ”.

"El aumento del número de casos está dado en primer lugar porque hay un comportamiento social como si la pandemia hubiera pasado" (Efe)

Consultado por Infobae, el médico infectólogo Lautaro De Vedia (MN 70640) observó que en las últimas semanas volvieron a verse pacientes internados por COVID en los hospitales. “Son pocos por ahora, pero sí hay un aumento marcado del número de casos” , destacó el experto del Hospital Muñiz y ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi).

De Vedia destacó que “hay que tomar conciencia de eso y completar el esquema de vacunación en el más del 30% de la población que no recibió la segunda dosis”. Y resaltó que “la mayoría (90%) de los casos registrados, según lo que mostró el último estudio del Instituto Malbrán, corresponden a la variante Delta”.

“Estábamos esperando que aumenten los casos para fin de año, como ocurrió el año pasado, pero en esta oportunidad se sumó la llegada de nuevas variantes” , señaló por su parte el médico infectólogo Ricardo Teijeiro (MN 58065), quien consultado acerca de esta suba en los contagios opinó: “Las medidas de prevención están casi abolidas por eso se empiezan a ver medidas más fuertes como el pase sanitario que son necesarias”.

Y tras resaltar que “todas las sociedades científicas, infectólogos y ministerios de Salud del mundo insisten en mantener los protocolos”, el especialista del Hospital Pirovano e integrante de la Sadi, reconoció que “en la Argentina no se terminan de entender las manifestaciones organizadas como la de ayer en River o actos políticos como el de hoy”.

En la misma línea, para De Vedia, “los aforos en el fútbol al 100%, los actos políticos, el festejo de ayer de la hinchada de River no son oportunos en este momento, menos aún con la variante Ómicron dando vueltas”. “Creo que es momento de parar un poco la pelota”, opinó.

En coincidencia con sus colegas, para el médico infectólogo pediatra Eduardo López (MN 37586), “el aumento del número de casos está dado en primer lugar porque hay un comportamiento social como si la pandemia hubiera pasado, y en segundo término porque en algunas jurisdicciones todavía se está vacunando poco”.

Una mirada sobre la diferencia geográfica en el aumento de casos y la ocupación de las UTI

La media móvil de nuevos casos de COVID-19 se incrementó 91% en las últimas semanas en la Ciudad de Buenos Aires (Fuente: covidstats)

Sobre la observación acerca de que la ocupación de camas UTI no aumenta al ritmo que lo hacen los casos, De Vedia analizó que “si bien el número de casos aumenta desde hace cuatro o cinco semanas y en la Ciudad de Buenos Aires por ejemplo se pasó de 111 casos en una semana hace un mes a estar hoy cerca de 500, no sucede lo mismo con la cantidad de casos graves y muertos” . “Veremos con el correr del tiempo si esto sigue así, pero a priori parecería ser por causa de la protección frente casos graves que hace la vacunación”.

“A los virus no se les puede poner un límite geográfico, pero sí se puede intentar un aumento controlado de casos”, opinó Teijeiro sobre las diferencias entre el aumento de casos en las diferentes jurisdicciones. “Las ciudades se van a ir diferenciando de acuerdo a la población vacunada y lo cierto es que se están diagnosticando muchos pacientes asintomáticos que se diagnostican porque vienen de un viaje ”, observó el especialista.

Para él, además, “la diferencia geográfica de casos está relacionada con el nivel de testeo, que otra vez pasa a ser fundamentales”.

"Las ciudades se van a ir diferenciando en el aumento de casos de acuerdo a la población vacunada" (Efe)

Y lo mismo opinó López acerca del aumento de casos tan marcado en CABA: “Una de las posibilidades en una población con tan alto porcentaje de vacunación como la porteña es que en la Ciudad se testee más que otros lugares”.

Sobre el hecho de que pese a la mayor cantidad de contagios no aumente por el momento la ocupación de camas UTI, López consideró que “eso indica que la mayoría de los casos son leves y que además la enfermedad está afectando a gente joven, dado que básicamente la mortalidad y la ocupación de camas de terapia en la Argentina se vio que ocurre en los mayores de 60 años”.

“También es cierto que hay que intentar vacunar a la mayoría de la población con dos dosis ya que se sabe que la vacunación con una sola dosis no alcanza para proteger contra la variante Delta o eventualmente Ómicron” , agregó.

En este punto, Teijeiro señaló un dato no menor y es que “hay vacunados de 80 años o pacientes oncológicos que siguen corriendo riesgo porque responden distinto a la vacuna por tener de base un sistema inmune más debilitado”. Y remarcó: “Hay personas no completamente vacunadas que deben terminar de entender que ellos se vacunan para proteger al otro, no sólo para protegerse ellos”.

Acerca de cómo veía el panorama a futuro, Teijeiro no dudó en asegurar que “malo”. “El año pasado vimos un pico de casos relacionado con los movimientos del verano, que después fue disminuyendo porque naturalmente cuando hay aumento de casos la gente empieza a controlarse más -analizó-. El gran desafío aquí es atravesar un nuevo invierno, por lo que es fundamental y necesario llegar a ese tiempo con la mayoría de la población vacunada”.

