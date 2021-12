Cómo tramitar el pase sanitario en provincia de Buenos Aires

Vacuna En Pba

Como una medida para bajar el número de contagios de COVID-19 que desde hace dos meses comenzó a subir lentamente debido a la circulación de la variante Delta y ante la detección del primer contagio de la nueva variante Ómicron en Argentina, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció ayer que el distrito bonaerense implementará un pase sanitario.

“ A partir del 21 de diciembre, los y las mayores de 13 años deberán acreditar un pase libre con vacunas para poder acceder a eventos masivos y otras actividades ”, anunció Kicillof, al encabezar una conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno provincial.

Así, los mayores de 13 años deberán acreditar la vacunación completa contra el COVID-19 para ingresar a eventos masivos, participar de actividades culturales, religiosas, deportivas y recreativas en espacios cerrados, o concurrir a organismos públicos y privados para realizar trámites.

También detalló que para acceder a esos lugares se les pedirá a las personas el certificado correspondiente que puede llevarse de forma física (es el carnet que se otorga en los vacunatorios) o digital (para ello, es necesario bajar al celular las apps Mi Argentina o Vacunate Buenos Aires). Los que quieran utilizar el cartón o la credencial plástica que otorgan los centros de vacunación pueden hacerlo sin la necesidad de bajar la app al celular.

El médico epidemiólogo Enio García, jefe de Asesores Ministerio de Salud PBA explicó en declaraciones radiales: “ Nosotros lo llamamos Pase Libre Covid y consiste en una estrategia más en el combate de la pandemia . Si bien hoy el riesgo de contagios bajó, estamos viendo lo que pasó en otros lugares del mundo, en Europa y en África y no queremos retroceder después de tanto esfuerzo. No retroceder para nosotros es aumentar la cobertura de vacunación”. Y sobre el pase sanitario, aclaró: “En los lugares públicos el control es del Estado, en los eventos privados el control es de los privados. En algún momento no se podía hacer eso porque las vacunas no llegaban. Hoy estamos con vacunación libre; no hay excusa ”.

A nivel nacional, se supe que el ministerio de Salud sigue coordinando con la cartera de Turismo y Deportes, el ministerio de Cultura y las distintas jurisdicciones la aplicación del pase sanitario en todo el país en los próximos días. La medida, consensuada por el Consejo Federal de Salud (Cofesa), que reúne a los ministros de Salud de las 24 jurisdicciones, alcanzaría a actividades como eventos masivos, centros culturales, gimnasios, cines, atracciones turísticas, eventos deportivos que signifiquen aglomeración de personas, recitales, salones de fiestas y boliches, reuniones religiosas, asistencia a bares y restaurantes.

1 - Cómo tramitar el pase sanitario en la provincia de Buenos Aires

- La medida del pase sanitario no implica la realización de un nuevo trámite , sino que las personas deberán solamente presentar la constancia de vacunación recibida que certifique la aplicación del esquema completo de las vacunas. Por ello, las autoridades bonaerenses insistieron en que o se trata de un documento nuevo.

-Los certificados vacunatorios son los emitidos en cada jurisdicción y validados por la aplicación Vacunate PBA o Mi Argentina.

-Además, dicho documento se puede descargar en formato PDF, para poder tenerlo disponible sin conexión en el teléfono celular. Esta validación también sirve a nivel internacional, ya que es la única respaldada de manera oficial por el Estado.

Se les pedirá a las personas el certificado correspondiente que puede llevarse de forma física o digital

2 - ¿Cómo funciona el pase sanitario en la Provincia de Buenos Aires?

-La medida regirá para las personas mayores de 13 años desde el 21 de diciembre.

-Éstas deberán estar vacunadas con dos o más dosis de la vacuna contra la COVID-19, aplicadas por lo menos catorce (14) días antes.

-Los comprobantes válidos para acceder a las actividades comprendidas por el pase sanitario son la credencial de vacunación digital dentro de la Aplicación Mi Argentina o el carnet físico que se consigue al inocularse en un vacunatorio. También quienes presenten la constancia mediante la App “VacunatePBA”, o el carnet de vacunación en formato cartón o tarjeta.

-En su versión digital, el certificado puede descargarse en PDF desde la aplicación Mi Argentina para poder tenerlo dentro del teléfono aún sin conexión.

-Quienes no posean el esquema completo de vacunación no podrán ingresar a los espacios y/o actividades establecidas por la medida.

Actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados solicitarán el pase

3 - ¿Dónde me podrán pedir el pase sanitario para ingresar?

-Bares y restaurantes

- Actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados : centros culturales, gimnasios, cines, eventos deportivos que signifiquen aglomeración de personas; salones de fiestas y boliches, fiestas, casamientos, actos y reuniones con gran participación de personas.

-Realización de trámites presenciales ante organismos públicos provinciales y/o municipales.

- Trámites presenciales ante entidades privadas , cuando impliquen aglomeramiento de personas.

-Trabajadores que realicen atención al público, ya sea de entidades públicas o privadas.

Argentina avanza con la vacunación y más del 66 por ciento de su población ya tienen dos dosis aplicadas (EFE/Enrique García)

4 - ¿Qué sucede si en mi ciudad están atrasados en la aplicación de vacunas, no me llaman y tengo que viajar a provincia de Buenos Aires.

-Cualquier persona mayor de13 años que no tenga las dos dosis de la vacuna contra COVID y deban viajar a provincia de Buenos Aires, ya sea por la realización de un trámite o para vacacionar, podrán acercarse a cualquier vacunatorio de PBA para completar el esquema de vacunación y 14 días después, podrán presentar el certificado habilitante.

-Según confirmaron a Infobae fuentes de la cartera sanitaria provincial, no es requisito durante el verano denunciar un domicilio en la provincia bonaerense.

El certificado puede descargarse en PDF desde la aplicación Mi Argentina para poder tenerlo dentro del teléfono aún sin conexión

5 - Cómo crear tu perfil vacunatorio en la APP Mi Argentina

Es necesario descargar la aplicación, crear un cuenta y validar la identidad. La credencial contiene el nombre, apellido y número de DNI del vacunado, los datos de la vacuna (nombre, lote y cantidad de dosis), el lugar donde fue aplicada, y la fecha de la inoculación.

Para poder utilizar la app es necesario contar con correo electrónico, número de CUIL, crédito en el celular o conexión a wifi. Luego, hay que ingresar a la tienda de aplicaciones de tu celular, buscar la app Mi Argentina y descargala. Una vez abierta la app hay que presionar el botón “ingresar”.

El siguiente paso es “crear la cuenta”. El usuario puede registrarse mediante dos formas: escaneando su DNI o completando manualmente el formulario. Para escanear el DNI, hay que acercarlo al teléfono con el código de barras al frente y darle permisos a la app para que puede acceder a la cámara de fotos.

Para utilizar la APP Mi Argentina es necesario descargar la aplicación, crear un cuenta y validar la identidad

Una vez escaneado el código, hay que completar los datos que faltan del formulario: CUIL, nombre y apellido, sexo, correo electrónico, fecha de nacimiento, provincia y localidad. Aclaración: para la fecha de nacimiento hay que seleccionar primero el año, después el mes y, al final, el día.

Ya creada la cuenta, llegará al mail del usuario un correo electrónico para activarla. Este mail debe buscarse en la casilla de mensajes y hacer click en el botón verde para habilitarla.

En el caso que la app muestre que tu credencial tiene errores en los datos cargados (ya sea de los datos personales o de la vacuna), es necesario reportar el error al sistema nacional de salud en este sitio para que el gobierno nacional lo analice y junto a la jurisdicción correspondiente y ambos realicen la rectificación que sea necesaria.

