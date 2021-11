Kreplak: “Es muy probable que de acá a abril tengamos una nueva ola de casos”

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo: "De acá a marzo o abril es probable que tengamos una ola nueva como se ha visto en todos años y en otros lugares del mundo"

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió que “ es muy probable que de acá a abril tengamos una nueva ola de casos ” de coronavirus. Además, el funcionario alertó que “muchos mayores de entre 18 y 39 años están cancelando el turno para la segunda dosis porque se relajaron ante la baja de casos”.

El funcionario bonaerense destacó que en la provincia de Buenos Aires ya hay vacunación libre para la primera y segunda dosis porque ya se le han dado turnos a todos los mayores, pero remarcó que “hay muchos que no van”. Alertó que la franja etaria de 18 a 39 años fue el grupo que más canceló turnos y lo vinculó a la baja de casos y al relajamiento en los cuidados sanitarios. Por eso pidió hacer un esfuerzo en los que “tienen menos noción del riesgo”.

“Más allá de que podamos tener un rebrote en el verano, que esperemos que no sea muy fuerte si es que aparece, de acá a marzo o abril es probable que tengamos una ola nueva como se ha visto en todos los años y en otros lugares del mundo, tenemos que tener un diferencial muy grande: que no quede población sin vacunar, es decir llegar al menos al 90% de la población ya vacunada”, dijo el funcionario en declaraciones a Futurock.

“ Se busca llegar al otoño que viene con toda la población vacunada con tres dosis pensando que, para esa época, como se está viendo en Europa, puede ocurrir una ola fuerte de contagios”, señaló el titular de la cartera sanitaria bonaerense.

El promedio de casos está en “una situación estable”, indicó Kreplak y especificó que en la última semana hubo un pequeño ascenso de contagios del 12% pero que luego “se estabilizó”.

“ En lo inmediato, no pareciera que habrá un rebrote . Si en estas condiciones de circulación no tenemos una afluencia de casos grave, estamos en condiciones de decir que es un buen momento epidemiológico. Si seguimos vacunando, no tendremos un rebrote grande”, puntualizó.

Donación de vacunas

El canciller, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, anunciaron hoy la donación de más de un millón de dosis de vacunas de Astrazeneca contra el COVID-19 que la Argentina va a enviar a Vietnam y República de Mozambique, y próximamente a la Organización de los Estados del Caribe Oriental (OECO).

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró hoy durante una conferencia en el aeropuerto de Ezeiza que “Argentina tiene stock suficiente de vacunas” para dar refuerzos de tercera dosis “al 100% de la población”, además de completar los esquemas de inmunización.

La funcionaria remarcó que “hasta que cada país no acceda a las vacunas, no vamos a dar vuelta la página, porque la pandemia no terminó”. El 62% de la población argentina completó el esquema de vacunación con dos dosis y casi el 80 % recibió la primera dosis de una vacuna contra el coronavirus.

