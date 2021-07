Por el coronavirus, Argentina registró 36.306 muertes más en 2020 que el promedio de los últimos cinco años

La evaluación del impacto total de la pandemia sobre la mortalidad debe incluir tanto su efecto directo sobre las muertes por COVID-19 como su efecto indirecto sobre las muertes por otras enfermedades (Getty)

Durante la pandemia por COVID-19, si bien los países informan a diario el número de muertes a causa de la infección por SARS-CoV-2, existe otra cifra que merece ser analizada y es la que representan las llamadas “muertes en exceso”.

Se trata del número total de muertes que ocurren durante una crisis -como una epidemia, pandemia o catástrofe- en un período y lugar determinado, que se encuentra por encima del umbral superior de muertes esperadas según períodos anteriores.

La evaluación del impacto total de la pandemia sobre la mortalidad debe incluir tanto su efecto directo sobre las muertes por COVID-19 como su efecto indirecto sobre las muertes por otras enfermedades. La experiencia y la evidencia en otros países sugiere que la vigilancia del exceso de mortalidad por todas las causas puede ser utilizada para dar cuenta de la magnitud de este impacto.

En la Argentina, ese total asciende a 36.306 muertes en exceso y el número se encuentra 10,6% por encima del umbral establecido para el período 2015-2019, según un informe presentado hoy por el Ministerio de Salud de la Nación.

A decir de los especialistas, “centrarse en el exceso de muertes por todas las causas también reduce la posibilidad de una clasificación errónea de las muertes por COVID-19 y otras causas, lo que facilita las comparaciones entre países” .

Durante la presentación del estudio en el país, llevada a cabo en la sede de la cartera sanitaria y de la que participó Infobae, la directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica de la cartera sanitaria, Analía Rearte, destacó la importancia de analizar el exceso de mortalidad en el contexto de la pandemia. “Para evaluar las muertes por COVID-19 tenemos el Sistema de Vigilancia de la Salud (SNVS), pero además hicimos un estudio del exceso de letalidades, que es algo que se hace cuando existe un evento que aumenta la mortalidad -explicó-. Esta mayor mortalidad incluye tanto a las muertes directas como indirectas en relación al coronavirus”.

En 2020 se identifican dos periodos en relación a la mortalidad: de enero a junio el exceso de mortalidad de -7,9% por debajo del umbral de alerta, mientras que en el segundo semestre el exceso de mortalidad fue de 25,6% por encima del umbral (Fuente: Ministerio de Salud)

“Se trata de un estudio descriptivo, en donde se analizaron las series correspondientes a las defunciones por todas las causas del período 2015-2019, 2020 y las muertes correspondientes a personas con diagnóstico confirmatorio de COVID-19 durante 2020 para la población argentina y se establece un umbral por encima del cual se determina exceso de mortalidad ”, amplió la funcionaria.

Y tras asegurar que se esperaban para 2020, entre 337.091 y 342.341 fallecimientos por todas las causas en el país, Rearte precisó: “El límite superior corresponde al percentil 75, el límite inferior al percentil 25 y la mediana es el valor esperado más probable”.

Según pudo verse, en el año 2020 se identifican dos periodos en relación a la mortalidad: de enero a junio el exceso de mortalidad fue negativo, registrándose 156.725 fallecidos, lo que representa un 7,9% (13.510 muertes) por debajo del umbral de alerta, en tanto en el segundo semestre el exceso de mortalidad fue de 25,6%, con 45.163 muertes por encima del umbral.

Para el periodo en estudio se notificaron un total de 45.568 fallecidos por COVID-19 al SNVS. Globalmente, estas muertes superaron en 9.262 casos al número de muertes registradas en exceso. Y se observó que hasta el mes de septiembre se registraron más muertes por COVID-19 en el SNVS que muertes en exceso, mientras que entre los meses de octubre y diciembre, el exceso de muertes fue superior a las notificaciones de fallecidos por COVID-19 en 6.593 muertes, lo que representa un 23,2% de las muertes en exceso de este periodo.

“Usamos datos históricos de muertes por todas las causas entre 2015/2019, más las muertes de 2020 y comparamos este exceso con lo obtenido en el SNVS”, definió la funcionaria, quien aclaró que “las personas que murieron por otra causa pero tenían diagnóstico confirmado de COVID-19 están incluidas en muertes por COVID” .

Para el periodo en estudio se notificaron un total de 45.568 fallecidos por COVID-19 al Sistema de Vigilancia de la Salud (Getty)

En tanto la ministra de Salud, Carla Vizzotti, señaló que si bien pueden estar “contando más muertes por COVID, esa fue una decisión que se tomó al inicio de la pandemia”. “Es una decisión de notificación y este estudio es muy importante para mostrar la robustez del sistema de notificación”, consideró.

“ Cuando tengamos los datos de mortalidad por causa de muerte vamos a saber el motivo de estas muertes en exceso -destacó en tanto la jefa de Gabinete de la cartera sanitaria, Sonia Tarragona-. Hoy sabemos que todos los muertos de más murieron por o con COVID”.

A la hora de analizar los datos obtenidos, Rearte consideró que “conocer las muertes en exceso además es de gran valor para evaluar el sistema de vigilancia”, y en ese sentido, destacó que “los datos en el país son bastante reales y cercanos a la realidad”. “ La gran mayoría de las jurisdicciones tienen explicado el exceso de muertes por las notificaciones de casos de COVID-19 -señaló-. Creemos que las tasas de mortalidad reportadas son consistentes según lo que pasó en 2020 en la Argentina”.

Y si bien la gran mayoría de los países del mundo tuvieron exceso de mortalidad, sólo unos pocos entre los que está la Argentina no tienen muertes no explicadas por COVID. “Estamos tranquilos de que estamos analizando la mortalidad con mucha seriedad y datos muy robustos -sostuvo-. Pudimos cuantificar el impacto directo e indirecto de la pandemia en la Argentina; no se saturó el sistema sanitario y estas cifras lo confirman ”.

En las conclusiones de la preimpresión del artículo “EXCESO DE MORTALIDAD POR TODAS LAS CAUSAS EN CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19. ARGENTINA, 2020”, puede verse que cuando se analiza el año de manera global, las muertes por COVID-19 notificadas al SNVS (45.568) fueron mayores que el exceso de mortalidad calculado (36.306 muertes por encima de lo esperado), lo cual sugiere que el impacto en la mortalidad por COVID-19 es mayor de lo que da cuenta el indicador de exceso de mortalidad. Este hallazgo podría indicar un posible reemplazo de otras causas de muerte por muertes por COVID-19.

“Lo que pasó en 2020 es que tendieron a bajar las muertes por otras causas”, reconoció Vizzotti, por lo que el desglose de los motivos de los fallecimientos, que se conocerá luego, será esclarecedor en este sentido.

Cuál es la situación en otros países

En el mundo, el mayor exceso de muertes en números absolutos se registró en los EEUU, con 458.000 decesos (Getty)

Se realizaron numerosos estudios de este tipo en América Latina y en el resto del mundo: en un estudio comparativo internacional del exceso de muertes en relación con la pandemia de COVID-19 donde se analizó la mortalidad para el año 2020 en 29 países de altos ingresos, se observó que todos los países analizados tuvieron un exceso de muertes en dicho año, excepto Nueva Zelanda, Noruega y Dinamarca.

El mayor exceso de muertes en números absolutos se registró en los EEUU (458.000), Italia (89.100), Inglaterra y Gales (85.400), España (84.100) y Polonia (60.100), y se estimó que en los 29 países analizados hubo un exceso de muertes de alrededor de un millón de personas. En muchos de los países analizados, se observó que el número estimado de muertes en exceso superó sustancialmente el número de muertes reportadas por COVID-19, lo que indica que la determinación del impacto total de la pandemia en la mortalidad requiere de la evaluación del exceso de muerte.

A nivel regional, un estudio realizado en Brasil, registró que entre febrero y junio de 2020 hubo un exceso de mortalidad del 46% en cuatro ciudades de este país: Manaos (112%), Fortaleza (72%), Río de Janeiro (42%) y San Pablo (34%).

Finalmente, en un estudio en el que se recopilaron los datos de mortalidad por todas las causas de 77 países, se encontró que en los más afectados por la pandemia la mortalidad anual aumentó en más del 50%, mientras que en otros disminuyó en más del 5%, debido presumiblemente a las medidas de bloqueo que disminuyeron la mortalidad por causas no atribuibles a COVID-19.

De los países analizados, se hallaron los mayores valores de exceso de mortalidad por 100.000 habitantes en Perú (290), Bolivia (260), Bulgaria (250), Ecuador (230), Lituania (230) y México (210). Además, el estudio sugiere que el número de fallecidos por COVID-19 en el mundo puede ser al menos 1,6 veces mayor que el número de muertes confirmadas por COVID-19.

