El avance de la segunda ola de COVID-19 en Argentina: entre restricciones poco eficaces, variantes más contagiosas y letales y pocos testeos

Argentina registró un récord diario de positivos, el pasado 16 de abril, con 29.472 contagios, y un máximo diario de fallecimientos el 5 de mayo pasado, con 663 decesos. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

601 muertes y 27.363 nuevos contagios de coronavirus. Llegó el viernes, el final de la semana laborable. Y con él, los datos últimos que el Ministerio de Salud de la Nación informa como todos los días. En lo que parece ser una constante, los números de muertos sigue siendo muy alta y la cantidad de contagios se mantiene una meseta también con número muy preocupante.

Con estos datos, el total de infectados asciende a 3.269.466 y las víctimas fatales son 69.853. Se espera mañana superar la barrera de los 70 mil fallecidos.

Los especialistas consultados por Infobae, coinciden en afirmar que la foto actual que atraviesa el país es preocupante. “ Si tomamos la cantidad total país es una cantidad muy importante de casos, con una meseta muy alta que ahora vuelve a estar en aumento , con una cantidad de muertos importante, obviamente ante esta cantidad de casos. Hay regiones que esta sumando porque tiene una cantidad creciente de casos, como lo es Santa Fé, Córdoba, Neuquén y varias regiones que tienen el sistema sanitario desbordado”, dice el infectólogo Ricardo Teijeiro.

FOTO DE ARCHIVO: Un trabajador de la salud monitoréa a pacientes de COVID-19 en una unidad de cuidados intensivos en un hospital en las afueras de Buenos Aires, Argentina April 16, 2021. Foto tomada a través de un vidrio. REUTERS/Agustin Marcarian

Sin embargo el especialista diferencia la foto del AMBA y sobre todo CABA. “ Ahí está en descenso la cantidad de casos y que en realidad la mortalidad no está aumentando, comparado inclusive con la ola anterior, está igual o menor. Por eso digo que hay que tomar lo regional. El total país, por la diversidad de las características, no sirve para tomar decisiones individuales epidemiológicas. Hoy la decisión de mantener la conducta de aislamiento o de tomar otro tipo de conducta estricta, se tiene que hacer de acuerdo a la región y a la situación epidemiológica que tiene esa región”, agrega Teijeiro.

Los números de testeos sigue siendo una de las variables que más miran los especialistas. En las últimas 24 horas fueron realizados 82.695 testeos, con una positividad del 33,08%, desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 12.224.943 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 286.469 casos positivos activos en todo el país y 2.913.144 recuperados. “Los testeos mientras estemos en un índice de 30 por ciento de positividad obviamente que son pocos, hasta que no lleguemos a bajar el 10 por ciento de positividad , porque estamos haciendo pocos testeos. Quizas tenemos que estar haciendo 200 o 300 mil testeos. Eso siempre fue una falta”, agrega Teijeiro.

OMS: La situación es "grave" pese a los signos de freno en los contagios. EFE/ Enrique García Medina/Archivo

“ Es necesario una mayor cantidad de testeos, aislamientos de contactos estrechos, y también un seguimiento continuo de los pacientes desde el inicio de sus síntomas. El SARS CoV 2 es traicionero y sorprende sin aviso. Un ingreso tardío al hospital puede cobrar una vida. Debemos recordar que la donación de plasma convaleciente y su uso en los primeros días es una herramienta que ayuda a evitar el progreso de COVID-19 a severidad y el consecuencia ocupar camas de terapia”, agrega Mirna Biglione investigadora de CONICET en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (INBIRS), que depende la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, y médica miembro de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC).

Y sigue Biglione: “ La realidad nos enfrenta con la verdad. Las restricciones no son eficaces o suficientes. La multitud durante el día, la falta de aplicación de protocolos correctamente, el mal uso de las medidas de prevención, el tapaboca nariz, lavado de manos, el ´a mi no me va tocar´ siguen restando”.

Dice en la misma línea Teijeiro: “No me cabe duda que tenemos que seguir con las restricciones, por lo menos aquellas que demostraron efectividad, por lo menos las referidas a lugares comunes. Hay que disminuir todo tipo de reuniones, sobre todo lugares cerrados.

Argentina atraviesa desde principios de abril un vertiginoso aumento de los casos de covid-19, con creciente nivel de ocupación de camas en las unidades de terapia intensiva. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Biglione hace hincapié en la importancia de tener en cuenta le factor de las variantes. “Siguen entrando variantes más contagiosas de las cuales no tenemos aún suficiente evidencia científica sobre su virulencia, pero la mayor cantidad de jóvenes internados con respirador y muertes nos revelan la gravedad de la situación”, explica la investigadora.

De acuerdo al parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 5.457 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 69.5% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 76,1%.

“ Las camas de terapia intensiva no están ocupadas a un punto de saturación, pero el porcentaje es alto. En algunos casos se utilizan camas de otros sectores. La pregunta es si los pacientes llegan a internarse, si están ingresando a tiempo o permaneciendo lo necesario. No solo se necesitan camas para salvar vidas, también insumos, y profesionales con un estado adecuado. El estrés, cansancio físico y mental no es un tema menor ante esta situación que nos enfrenta la pandemia”, reflexiona Biglione.

Algunos datos parecen alentadores: en los últimos 12 días se detuvo la caída en la cantidad de nuevos casos: entre el 2 de mayo y el 13 de mayo, el promedio de nuevos contagios registrados por el Ministerio de Salud se estabilizó en una meseta alta de 20 mil por día.

Mientras se acercan los meses de mayor frío y se aguarda la llegada de nuevos embarques de vacunas contra el coronavirus, un dato alentador se desprende de los informes oficiales: ya se vacunó más del 76% de los mayores de 60 años, la franja etaria que más sufre la enfermedad.

