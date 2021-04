Cómo seguiría la situación de las personas que recibieron la vacuna Covishield de India ante el bloqueo del suministro a la Argentina

“La vacuna que viene de India es la Covishield, que es la misma fabricada por AstraZeneca. Es otra marca, pero la tecnología es la misma. No tendría que haber inconvenientes en aplicar la segunda dosis”, sostuvo consultado por este medio el médico Lautaro de Vedia (REUTERS/Vladislav Culiomza)

La pandemia de COVID-19 en la India, donde se están registrando cifras récord de más de 370.000 casos diarios (más de un tercio del total global) es “desgarradora”, señaló ayer Tedros Adhanom Ghebreyesus, el máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en una rueda de prensa para pedir ayuda al país asiático donde viven 1300 millones de personas.

Y esa compleja situación que vive el mayor fabricante de vacunas en el mundo altera a nivel mundial la provisión de las dosis contra coronavirus que allí se producen y afecta también un importante lote de inoculaciones que deberían llegar esta semana a la Argentina.

El embajador argentino en India, Hugo Gobbi, confirmó anteayer que la entrega de vacunas contra el coronavirus elaboradas de ese país “está afectada”, ante la situación de colapso sanitario por el récord de contagios y la decisión cerrar las exportaciones para inmunizar a sus propios habitantes. India, el mayor fabricante de vacunas del mundo, dispuso darle “prioridad” a la vacunación a su población, lo que impactará en la distribución mundial del estratégico insumo sanitario. En esa “compleja situación” está incluido el Estado argentino, apuntó Gobbi, que en los últimos meses importó desde ese país del sudeste asiático un cargamento de 864 mil dosis de Covishield, la vacuna Oxford-AstraZeneca.

“El propio canciller Felipe Solá se ha involucrado en negociaciones para acceder a las vacunas, pero en este momento la India ha frenado todas las exportaciones a todos los destinos. Es una situación muy compleja”, sostuvo Gobbi en diálogo con FM Delta. Esta situación despertó la duda acerca de qué va a pasar en la Argentina con aquellas personas que ya recibieron la primera dosis de la vacuna.

¿Es posible reemplazar la segunda dosis por otra vacuna?

“La vacuna que viene de India es la Covishield, que es la misma fabricada por AstraZeneca. Es otra marca, pero la tecnología es la misma. No tendría que haber inconvenientes en aplicar la segunda dosis”, sostuvo consultado por este medio el médico Lautaro de Vedia y agregó: “Respecto a mezclar vacunas como la Pfizer o Sputnik, no hay estudios que lo avalen. Sería peligroso o no eficaz o muy eficaz. No tiene aval científico. Las vacunas están formuladas en diferentes plataformas. No lo recomiendo. Hay estudios en marcha respecto a AstraZeneca y Sputnik con la vacunas pero todavía no hay resultados publicados”.

Por su parte, el médico y Jefe del Servicio de Infectología Infantil, Enrique Casanueva, comentó: “No conozco ningún trabajo publicado de intercambiabilidad. Si uno se basa en otras vacunas como las de hepatitis, teóricamente podría funcionar, especialmente con vacunas con plataforma similares”.

(Shutterstock)

Según Gobbi, al mes de febrero se “estaban cumpliendo los contratos” con los laboratorios, pero tras la decisión del primer ministro de la India, Narendra Modi “ahora el Gobierno exige que se suministre primero a los nacionales, esa es la limitación que se está teniendo”. “Eso afecta a muchos países del mundo, inclusive la Argentina”, manifestó el enviado argentino en Nueva Delhi.

Ayer, Solá recibió al embajador de la India en Buenos Aires, Dinesh Bhatia, con quien dialogó sobre la posibilidad de retomar la provisión a la Argentina de vacunas Covishield, que produce el Serum Institute de ese país asiático y comentó luego de encuentro, del que participó también el jefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Chaves, que “la India tiene stock suficiente de vacunas para mantener una velocidad de dos millones y medio de aplicaciones por día” y dijo que “si superan este inesperado pico de contagios, que lleva unos 20 días, volverán a enviar vacunas Covishield a la Argentina”.

Acerca de los temas tratados, el canciller dijo que se abordaron detalles de la problemática de la pandemia y la situación de la vacuna Covaxin, también fabricada en la India y pendiente de aprobación en Argentina, con el objetivo de “dejar todo preparado ante la posibilidad de nuevos envíos”, indicó el ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en un comunicado.

La variante india del coronavirus, también causante de la enfermedad COVID-19 podría estar detrás del gran auge de la pandemia en el sur de Asia, según se muestra en estudios de laboratorio indicios al ser más contagiosa y resistente a algunas vacunas y tratamientos, según ha advertido OMS.

Esta variante incluye mutaciones “asociadas con un incremento de la transmisión” y con una menor capacidad de neutralizar el virus con algunos tratamientos con anticuerpos monoclonales, destacó la OMS en su informe epidemiológico semanal. Asimismo, algunos análisis realizados en Estados Unidos muestran una posible reducción de los efectos neutralizadores de las vacunas contra esta variante, e incluso estudios preliminares con la vacuna Novavax-Covaxin muestran que esta no es capaz de contrarrestarla, señala la OMS.

La Argentina hoy enfrenta una segunda ola de coronavirus que preocupa por su rápido crecimiento, por lo que necesita acelerar el plan de vacunación (REUTERS/Amanda Perobelli)

Escenario sin vacunas

La Argentina hoy enfrenta una segunda ola de coronavirus que preocupa por su rápido crecimiento, por lo que necesita acelerar el plan de vacunación. El 14 de abril último, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini se reunieron en la Casa Rosada con el embajador de la República de la India en Buenos Aires, Dinesh Bathia, para pedirle que se libere lo más pronto posible una partida de 580.000 dosis de vacunas Covishield que están retenidas en su país y forman parte de la compra de 1.160.000 dosis que el gobierno de Alberto Fernández hizo con el laboratorio de Oxford-AstraZeneca, con otras 580.000 dosis, cuyo envío arribó a Ezeiza el 17 de febrero y fueron utilizadas para vacunar a los primeros adultos mayores a partir del 22 de febrero. Luego, el 26 de marzo, el Consejo Federal de Salud decidió diferir la aplicación de la segunda dosis a partir de la semana 12, imitando una estrategia de AstraZeneca que había demostrado ya una mayor eficacia en el Reino Unido.

Las vacunas permanecen retenidas en India porque las autoridades políticas de ese país dispusieron su bloqueo hasta que la totalidad de su población sea vacunada. Según el reporte mundial que elabora la Universidad John Hopkins, la India es uno de los países más afectados por el COVID-19, con más de 205.000 muertes y casi 19 millones de infectados por el virus.

La vacuna Covishield es una variante de la fabricada por AstraZeneca y Oxford, que se produce en el Serum Institute de la India a partir de un acuerdo de colaboración en el contexto de una transferencia tecnológica del laboratorio anglosueco y la universidad británica.

Respecto de la Covishield que se le reclama a la India, a fines de diciembre, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) validó el uso de emergencia de la vacuna AZD1222 de Oxford/AstraZeneca en dos dosis. Esta vacuna, la primera creada contra el SARS-COV-2 en el mundo luego de que estallara la pandemia, sirve para la inmunización activa de personas mayores de 18 años con dos dosis administradas con un intervalo de entre 4 y 12 semanas, según recomendó en primer lugar la agencia regulatoria inglesa (MHRA) al autorizarla como suministro de emergencia.

Para ello aseguró que los ensayos clínicos de Fase III demostraron que este régimen es seguro y eficaz para prevenir el COVID-19 sintomático, sin casos graves ni hospitalizaciones más de 14 días después de la segunda dosis, con la que se alcanza un 82% de protección.

