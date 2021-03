Peligro por varios casos de neumonía debido al brote de una bacteria en aves en la Argentina

El comercio de aves silvestres ocurre en gran parte del país (Gentileza La Voz)

Hay una enfermedad que causa una neumonía peligrosa en humanos con riesgo de muerte y se está expandiendo rápidamente en la Argentina. No estamos hablando de la derivada por el brote de COVID-19 que desde hace más de un año se convirtió en pandemia.

Se trata de la psitacosis, una enfermedad producida por la bacteria Chlamydophila psittaci en aves que es muy contagiosa para las personas y ya produjo más de 30 internaciones en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires donde existen también varias ferias multitudinarias donde se compran y venden muchas especies de aves exóticas.

En el 90% de los casos, las aves no presentan síntomas de la enfermedad psitacosis, producida por la bacteria Chlamydophila psittaci

La enfermedad, que es de notificación obligatoria por parte de veterinarias, centros de salud, laboratorios y organismos nacionales como el INTA, es trasmitida por contacto directo de la materia fecal o por aire contaminado cuando esta se seca, proveniente de aves psitácidas (loros, cotorras, cotorritas y papagayos) y también por las no psitácidas (palomas, jilgueros o canarios). Es importante aclarar que, a diferencia del coronavirus, la psitacosis no se transmite entre personas y hasta ahora no ha causado ninguna muerte en personas.

“Viene apareciendo desde hace mucho tiempo y distintos puntos del país. Oficialmente se registró en varias jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires y también en la ciudad de Córdoba. Extraoficialmente, tenemos conocimiento de otras provincias donde se registró. Y fundamentalmente es debido a la venta ambulante de aves silvestres, sacadas de su hábitat natural que vienen enfermas y en un 90% asintómáticas”, explicó a Infobae Gustavo Martínez, jefe del Departamento Zoonosis Urbanas de la dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de Brotes del Ministerio de Salud bonarense.

“Actualmente se considera un brote epidémico, ya que existe una aparición repentina de casos en un corto período de tiempo y en forma exponencial en distintos puntos del país. Lo llamativo es que en el distrito bonaerense, se notificaron durante el período 2017-2020, un promedio de 15 casos confirmados en psitácidos, pero entre el 1º de enero y hoy, ya se registraron 61 casos en 30 focos diferentes, lo que habla de la peligrosidad de la enfermedad”, agregó el especialista.

El Departamento de Zoonosis Urbanas de la provincia de Buenos Aires emitió un alerta por un brote de la enfermedad en distintos puntos. Entre las principales causas de estos brotes, según destacan desde el Colegio de Veterinarios de la Provincia, se encuentran la compra ilegal de aves, principalmente psitácidas, y la captura de aves silvestres. Las especies mayormente afectadas son loros, cotorras, papagayos, canarios, jilgueros y palomas. “De acuerdo a la investigación epidemiológica en curso se pudieron identificar que un 70% de los casos las aves fueron adquiridas mediante captura de aves silvestres y/o venta en lugares no habilitados”, destaca el informe firmado por Martínez, quien recomendó no adquirir o comprar aves en general. Y si se hace, que se efectúe en criaderos con control sanitario correspondiente, donde las aves están anilladas.

En el caso de que una persona tenga este aves exóticas en cautiverio, no se deben liberar si presentan síntomas. Es muy importante reportar el animal al control de zoonosis de su jurisdicción y ventilar los espacios hasta tanto el ave no esté más en el domicilio.

Los casos de psitacosis fueron reportados en diferentes jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires, como La Matanza, José C Paz, Pilar, Vicente López, San Fernando, Tigre, Pilar, General San Martín, Malvinas Argentinas, San Isidro y Campana, Tres de Febrero, Morón, Hurlingham, Ituzaingó, Moreno, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Berazategui, Lomas de Zamora, Quilmes, San Miguel del Monte, Saladillo y Coronel Suárez.

“Si bien el aumento de casos puede ser debido al aumento en la notificación de parte de las veterinarias del ámbito privado ante la presencia de aves positivas, este fenómeno se está observando en un corto plazo y en diferentes jurisdicciones de la provincia. Vale aclarar que en solo cuatro focos se encontraron personas enfermas que se encuentran en tratamiento por psitacosis y que hasta el momento no se ha encontrado un nexo en común en la forma de adquisición de estas aves, a excepción de casos puntuales”, completó el informe que precisó que en los casos de los sitios de venta por internet actualmente se están monitoreando para corregir irregularidades si las hubiera.

El mercado ilegal de aves exóticas creció con la pandemia

Según el reporte epidemiológico de la provincia de Córdoba del 26 de marzo último, “hubo un incremento en la notificación de casos con síntomas compatibles con psitacosis”, por lo que el Programa de Zoonosis del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba advirtió sobre los peligros de capturar y/o comprar aves en lugares sin la debida inspección sanitaria, ya que podrían ser portadoras de la bacteria Chlamydophila psittaci.

“En lo que va del año 2021, se han registrado en Córdoba 23 casos con diagnóstico presuntivo de psitacosis. En las investigaciones epidemiológicas pudo establecerse que la mayoría de las personas tenían antecedentes de compra, tenencia o exposición a aves silvestres. Diecisiete de estos casos corresponden a la ciudad de Córdoba y los restantes al interior provincial. Por el momento se confirmaron siete de estos casos y los restantes se encuentran aún en estudio”, destaca el informe publicado.

Síntomas, tratamiento y prevención de la psitacosis

De acuerdo al Ministerio de Salud bonaerense, el cuadro clínico de la psitacosis puede variar entre infección sin enfermedad evidente, a una enfermedad febril inespecífica o una neumonía. La neumonía comienza con un cuadro de afectación general (hipertermia, dolor de cabeza constante, decaimiento general, fatiga y cansancio) y a las 24-48 horas comienza la tos con expectoración escasa, en general mucosa y viscosa. También pueden aparecer ictericia (la piel se pone amarilla), esplenomegalia (aumento del bazo) y alteraciones de la percepción.

Si bien la enfermedad suele ser leve o moderada, a veces puede ser grave, especialmente en los adultos mayores y ancianos que no reciben tratamiento. En cuanto al tratamiento, las personas con psitacosis deben recibir antibióticos durante 14 días y sus contactos deben ser controlados para identificar la aparición de síntomas en forma precoz.

Es imperioso denunciar las ferias donde se venden estas aves

Para prevenir la enfermedad se recomienda:

· No capturar aves y pájaros silvestres, ni comprarlos en la vía pública.

· Mantener las aves en lugares ventilados y con espacio suficiente, sin hacinarlas.

· Alimentar a los pájaros correctamente y mantener las jaulas limpias.

· No permanecer largos periodos en habilitaciones cerradas donde haya aves.

· No introducir aves recientemente capturadas o compradas sin certificado sanitario en jaulas donde ya hay otras aves.

