¿Cómo seguirá la cosa? Seguirá con apertura lenta en toda el país, esperemos llegar en no mucho tiempo a que en el AMBA podamos empezar a abrir esta posibilidad de ir descalando las fases , vendrá un tiempo seguramente del tipo intermedio entre lo que fue la epidemia y lo que pueda ser una “nueva normalidad” como se dice, ojalá que podamos volver a cuasi 100%, pero van a quedar algunas cosas instaladas como el concepto solidario que cuando estoy enfermo no me desplazo a ningún lugar, no voy a la casa de nadie, no voy a trabajar, y si tengo alguna situación de tos residual, alergia nasal, uso barbijo para no expeler gotitas que potencialmente de manera inadvertida en un asintomático sea de COVID o de otra infección y contamine, el sostener fuertemente la higiene de manos y superficies, probablemente haya cosas que tengamos que continuar como humanidad, con este cambio global, y veremos qué pasa con una potencial segunda ola o no, que antes que nos pudiera ocurrir, veremos el comportamiento del virus en el hemisferio norte .