Por qué aumentan las cesáreas programadas y cuáles son sus riesgos frente al parto natural

El aumento de las cesáreas programadas en Reino Unido responde a nuevas prioridades sociales, como la planificación laboral y familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Gran Bretaña, el panorama del nacimiento experimentó una transformación notable. Según reportó The Telegraph, casi la mitad de los bebés en el país nacieron por cesárea durante el último año. El dato refleja un giro respecto a décadas anteriores, cuando el parto natural era presentado como el camino preferente y la intervención médica se limitaba a los casos estrictamente necesarios.

El auge de las cesáreas programadas se relaciona con nuevas prioridades sociales y personales. Cada vez más mujeres solicitan esta intervención para poder planificar con precisión su vida laboral y familiar, un fenómeno que captó el interés de la comunidad médica y del propio sistema sanitario británico.

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Entre la autonomía y la seguridad: el argumento a favor de la cesárea

Según el Dr. Howard Minkoff, de la Universidad de Ciencias de la Salud de Downstate, sostuvo en diálogo con The Telegraph que la autonomía de la paciente debe ser el factor central en la toma de decisiones sobre el modo de nacimiento.

Expertos argumentan que la autonomía de la paciente es clave en la decisión del tipo de nacimiento, destacando la posibilidad de elegir la cesárea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el especialista, la cesárea programada ofrece ventajas claras, como la posibilidad de reducir el riesgo, aunque bajo, de traumatismo durante el parto tanto para la madre como para el bebé.

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De acuerdo con el Dr. Minkoff, optar por una cesárea puede evitar daños en los músculos pélvicos, lo que ayudaría a prevenir complicaciones como la incontinencia o el prolapso uterino, además de los riesgos inmediatos de desgarros en los tejidos vaginales. “La paciente tiene el derecho indiscutible a tomar decisiones sobre su bienestar”, afirmó Minkoff a The Telegraph.

El punto de vista contrario: recuperar el parto natural

En el otro extremo del debate, el profesor Gordon Smith, de la Universidad de Cambridge, destacó que el parto natural sigue siendo la opción preferida por sus beneficios en la recuperación y en la salud futura de la madre.

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Según Smith, el parto natural permite una recuperación más rápida, además de evitar los riesgos inherentes a cualquier procedimiento quirúrgico, como hemorragias, infecciones o lesiones en órganos adyacentes.

Especialistas advierten que el parto natural sigue ofreciendo ventajas en la recuperación y en la salud futura de la madre en comparación con la cesárea (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista también advirtió sobre las consecuencias a largo plazo de una cesárea programada. “Existe un riesgo tres veces mayor de que la placenta se implante de forma problemática en embarazos futuros, lo que puede provocar hemorragias graves”, explicó Smith al medio británico.

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El impacto en los servicios de salud y el acceso a la cesárea

El crecimiento de las cesáreas programadas no solo responde a una tendencia social, sino que también se ve condicionado por las capacidades del sistema sanitario. El organismo regulador NICE (National Institute for Health and Care Excellence) dictaminó que los servicios de maternidad hospitalarios deben ofrecer esta opción a todas las mujeres que la soliciten.

Sin embargo, The Telegraph detalló que solo una cuarta parte de los hospitales se encuentra en condiciones de cumplir con esa demanda, debido a limitaciones en recursos y personal especializado.

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Este desajuste entre la normativa y la práctica diaria crea un escenario en el que la demanda supera la capacidad operativa de los centros de salud, lo que podría incidir en la equidad del acceso a la atención médica.

Cambios culturales y antecedentes en el parto

Hasta la década de 1980, la corriente dominante promovía el parto natural, respaldada por figuras como la antropóloga social Sheila Kitzinger y el obstetra Michel Odent. Ambos defendían un nacimiento con intervención médica mínima, modelo que ahora se encuentra en retroceso frente a la preferencia creciente por la cesárea.

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Un parto por cesárea puede triplicar el riesgo de problemas con la implantación de la placenta en futuros embarazos, señala el profesor Gordon Smith (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según informó The Telegraph, el cambio se asocia tanto a la mayor autonomía de las mujeres como a la percepción de que el parto vaginal implica un proceso más arduo y potencialmente más complicado desde el punto de vista físico.

Riesgos y futuro de la tendencia

Entre los riesgos identificados por los expertos consultados por The Telegraph, se destacaron las complicaciones quirúrgicas inmediatas, como hemorragias e infecciones, y los posibles efectos en embarazos posteriores, incluyendo la implantación anómala de la placenta.

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Al mismo tiempo, la cesárea programada se presenta como una herramienta para reducir ciertos daños físicos a largo plazo relacionados con el parto vaginal.

La tendencia indica que en poco tiempo la mayoría de los nacimientos en Gran Bretaña podrían ocurrir por cesárea, según proyectó el propio medio británico. La única limitación será la capacidad del sistema de salud para responder a la demanda, en un contexto donde la autonomía de la paciente y la seguridad médica siguen en el centro del debate.

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