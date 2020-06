El diagnóstico temprano de la enfermedad es fundamental y para ello, ante los primeros síntomas, se debe consultar con un médico reumatólogo para comenzar oportunamente el tratamiento. “Cuando empezamos a tratar a un paciente con AR, nuestro objetivo primordial es que llegue a la remisión, es decir que no tenga más síntomas, como dolor e inflamación. Además, cuando hacemos los estudios de imágenes, evaluamos si la enfermedad se encuentra detenida y no sigue lastimando el hueso, y que por ende, no ocasionará deformidades posteriores.”, detalló la vicepresidente de la SAR. Ante las nuevas opciones de tratamiento disponibles, que posibilitan personalizar el “viaje terapéutico” de cada paciente, la especialista destacó: “la tasa de remisión, sumado a lo que nosotros llamamos ‘baja actividad de la enfermedad’, que podemos alcanzar actualmente en la práctica clínica, oscila entre un 50% y 60%”.