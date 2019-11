- Pangan: Como aún no hay mucha conciencia de la enfermedad, ni herramientas, en cuanto a imágenes y diagnóstico, ayudar a identificar la enfermedad de manera temprana, es el primer paso. Antes, pasaban años antes de que el paciente visitara al reumatólogo y para ese momento el daño ya era grande. Ahora, en esta era, un diagnóstico temprano es clave. No podemos ayudar al paciente si no tiene un diagnóstico. Es importante que el público sepa que si se tienen ciertos síntomas, no se los debe ignorar: hay que hablar con el médico para que pueda derivarlo al reumatólogo, si sospecha que se trata de AR. Y esto es lo primero que ha cambiado.