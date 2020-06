“Cualquier situación de estrés dispara en aquellos que tienen alguna debilidad, una situación traumática. Muchos son más resilientes y tienen la capacidad de enfrentar el momento traumático con sus propios recursos. Pero otros no. Y manifiestan un exacerbado temor y angustia, que los lleva a la necesidad de contar con el apoyo de sus padres y de profesionales de la salud para atender esta particular situación emocional que los tiene confinados en sus domicilios”, indicó Abadi, que recordó que los niños no van a clases y se mantienen cumpliendo el aislamiento en sus hogares desde el 15 de marzo, es decir, 5 días antes del decreto presidencial del aislamiento social preventivo y obligatorio.