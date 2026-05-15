Guatemala

El gobierno de Guatemala realiza inspecciones para garantizar descuento en combustibles

El operativo nacional abarca más de mil estaciones y tiene como objetivo verificar que el beneficio establecido por la ley de emergencia llegue a los usuarios finales, tras incrementos mundiales del precio del petróleo

Guardar
Google icon
DIACO en Guatemala realiza monitoreos para verificar precios de combustibles
Guatemala realizó más de 1.030 inspecciones en gasolineras para verificar que el subsidio a combustibles llegue al consumidor final. (Fotografía: DIACO GT)

Guatemala activó más de 1.030 inspecciones en estaciones de servicio en todo el país para asegurar la transferencia del descuento temporal en combustibles a los consumidores, una medida que responde al incremento sostenido de precios internacionales del petróleo y su efecto sobre el costo de vida. El operativo, coordinado por la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM), forma parte de la ley de apoyo de emergencia aprobada por el Congreso en abril de 2026, con una asignación inicial de Q2.000 millones y el objetivo de aliviar los precios de la gasolina y diésel durante al menos tres meses, según informó la DIACO GT.

Más de 300 denuncias y procedimiento legal para gasolineras que demoraron el descuento

Hasta esta semana la Diaco había reunido más de 300 quejas a través de la plataforma Alerta Diaco Combustibles. Las denuncias permitieron focalizar los operativos en departamentos como Guatemala (56 % de los reportes), Quiché (8 %) y Alta Verapaz (7 %), según datos citados por AGN. Los controles incluyeron la toma de muestras de combustible y la revisión de que cada bomba entregara el volumen especificado.

PUBLICIDAD

En la primera etapa de implementación, alrededor de 80 estaciones no aplicaron el descuento de manera inmediata. La directora de la Diaco, Leslie Tzicap, explicó que estos negocios se ampararon en el artículo 8 del reglamento, que los autoriza a completar el inventario adquirido anteriormente con distinto precio antes de ajustar el valor en el mostrador. Además, la ley otorga a las estaciones un plazo de 10 días para presentar sus descargos antes de considerar aplicar sanciones. Hasta el 14 de mayo no se habían determinado multas. Las sanciones posibles en caso de incumplimiento contemplan multas de 30 Unidades de Multa Ajustables (Umas), equivalentes a 30 salarios mínimos, según estipula el Decreto 11-2026.

Supervisión y fiscalización interinstitucional de la transferencia del subsidio

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) verifica el accionar de los importadores y tiene la obligación de informar al MEM los montos descontados por el apoyo temporal para su correcto traslado a los consumidores. La Contraloría General de Cuentas (CGC) fiscaliza la administración y el destino de los fondos públicos vinculados al subsidio, para asegurar la transparencia en todos los procesos.

PUBLICIDAD

El resto del financiamiento, que asciende a Q1.192 millones, depende aún de ajustes presupuestarios que debe implementar el Ministerio de Finanzas Públicas siguiendo la normativa vigente.

En el segundo período de precios de referencia, del 5 al 11 de mayo, el MEM detectó incrementos adicionales de Q2,60 por galón en gasolinas y Q1,60 en diésel impulsados por el repunte de los mercados internacionales, según indicó Barrios a Prensa Libre. Estos precios se calculan a partir de los costos portuarios, fletes, importaciones y márgenes comerciales, integrando todos los componentes que inciden en la formación del valor final al consumidor.

La cadena de inspecciones, denuncias y controles administrativos activada en mayo de 2026, así como la transferencia de fondos previstos por el Decreto 11-2026, componen el esquema de respuesta del Estado guatemalteco ante la presión inflacionaria del petróleo en los mercados internacionales.

El primer desembolso del subsidio alcanzó los Q175,5 millones (USD 23 millones), conforme detalló el viceministro de Energía y Minas Erwin Barrios. El pago se programó entre el 8 y el 11 de mayo. Estos fondos recortan asignaciones previamente destinadas al Ministerio de la Defensa Nacional, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según la misma fuente.

La legislación, denominada formalmente como Decreto 11-2026, dispone una reducción directa de Q8 por galón de diésel y Q5 por galón de gasolina regular y superior. Esta rebaja se aplica desde el terminal del importador –registrado ante la Dirección General de Hidrocarburos del MEM– hasta la factura que recibe la estación de servicio y, finalmente, al consumidor en la bomba. El beneficio se mantendrá hasta que se agoten los fondos o expire el plazo de tres meses.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloDIACO GTMinisterio de Economía y Comercio ExteriorSubsidio de combustibles

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa Rica: Café Britt anuncia inversión de USD 39 millones en una nueva planta en la provincia de Alajuela

La nueva instalación, que permitirá ampliar casi tres veces la capacidad actual, generará 125 puestos de trabajo y centralizará las operaciones, con una apertura prevista entre mayo y junio de 2027

Costa Rica: Café Britt anuncia inversión de USD 39 millones en una nueva planta en la provincia de Alajuela

De la Fiscalía a la muerte: Video capta últimos momentos de víctima de feminicidio en República Dominicana

Lo que comenzó como un intento de justicia terminó en una carnicería. Tras ser perseguida por varias calles del sector Alma Rosa I, Esmeralda Moronta de los Santos, de 36 años, fue ejecutada a tiros por su expareja dentro de un colmado donde intentó refugiarse desesperadamente

De la Fiscalía a la muerte: Video capta últimos momentos de víctima de feminicidio en República Dominicana

El sarampión puede transmitirse antes y después de los síntomas, alerta virólogo salvadoreño

Un especialista advirtió que la enfermedad puede transmitirse antes de haber iniciado el cuadro o después de haber desaparecido los síntomas, lo que refuerza la necesidad de mantener altas coberturas de vacunación y vigilancia epidemiológica en el país

El sarampión puede transmitirse antes y después de los síntomas, alerta virólogo salvadoreño

“El 85% de lo que consumimos es producción nacional”, afirma Abinader en acto por el Día del Agricultor en RD

Durante la conmemoración del Día del Agricultor, el presidente Luis Abinader afirmó que la autosuficiencia alimentaria es un motivo de orgullo para el país, ya que la gran mayoría de los productos consumidos son generados en territorio nacional

“El 85% de lo que consumimos es producción nacional”, afirma Abinader en acto por el Día del Agricultor en RD

El Congreso de Guatemala iniciará proceso para elección del nuevo contralor general de cuentas

La convocatoria a los diputados para conformar la comisión encargada de seleccionar a los seis aspirantes busca garantizar que el máximo fiscalizador del estado sea elegido antes de que concluya el mandato actual de la Contraloría

El Congreso de Guatemala iniciará proceso para elección del nuevo contralor general de cuentas

TECNO

Google es la marca más valiosa del mundo en 2026: supera a Apple con un valor histórico

Google es la marca más valiosa del mundo en 2026: supera a Apple con un valor histórico

WhatsApp evoluciona en Argentina: de simple mensajería a una estrategia comercial con IA personalizada

Adiós a tender la cama: estos robots lo hacen por ti en menos de dos minutos

WhatsApp: truco para que nadie vea tus conversaciones y ocultarlas con un código secreto

Él es X Æ A-12, el hijo de Elon Musk que lo acompañó en todo su viaje a China con Donald Trump

ENTRETENIMIENTO

David y Victoria Beckham alcanzan el estatus de multimillonarios: ¿en cuánto se valoriza su fortuna?

David y Victoria Beckham alcanzan el estatus de multimillonarios: ¿en cuánto se valoriza su fortuna?

El combate imposible que se volvió realidad: la historia detrás de la pelea entre Ronda Rousey y Gina Carano

“Necesitaba pisar tierra”: la vez que Matthew McConaughey se exilió en Perú durante 22 días bajo un nombre falso

La supermodelo Paulina Porizkova reveló que sufrió violencia física a los 19 años: “Era una chica que se estaba derrumbando”

Quién es Paulinho Da Costa, el primer brasileño con estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

MUNDO

El ejército de Israel aseguró que eliminó a más de 220 combatientes de Hezbollah en el sur del Líbano

El ejército de Israel aseguró que eliminó a más de 220 combatientes de Hezbollah en el sur del Líbano

Israel lanzó un ataque aéreo en Gaza contra un alto líder de Hamas

Estados Unidos canceló el despliegue de 4.000 soldados en Polonia

Cómo es Al Qarawiyyin, la universidad más antigua de África

Así salió volando un hombre arrastrado por el fuerte temporal en India que dejó 117 muertos