En diálogo con Infobae , Oscar Silva de 36 años contó su historia tras haber sido trasplantado de un donante cadavérico el último 30 de abril luego de sufrir una insuficiencia renal que lo llevó a estar en estado crítico el último año: “me llamaron mientras me estaba dializando, y lo primero que me hicieron fue el hisopado para la PCR que determinó que no tenía coronavirus, me internaron y allí procedieron en ITAc con todos los protocolos, estudios, ecografías”.