“Las pacientes que tienen categorización por imágenes BIRADS 3, que están en seguimiento cada seis meses, o para los controles habituales de mujer sana, se recomienda recurrir a la telemedicina, que no reemplaza la consulta presencial, pero servirá para evacuar las dudas y planificar de manera organizada la atención por consultorio”, destacó Martinez Denaro, para quien “las mujeres que durante el autoexamen mamario mensual notan algo sospechoso o nuevo, deben ponerse en contacto con su mastólogo. No deben quedarse con la duda, no se sabe hasta cuándo dura el estado sanitario de alarma. El médico sabrá indicar los procedimientos más indicados y menos riesgosos”.