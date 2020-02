“Algo tengo”, “los que tengo son los últimos”, “hay tanta demanda que el precio varía”, “el proveedor hoy me llamó y me dijo que no tiene más”. Los testimonios corresponden a farmacéuticos a los que Infobae consultó al azar en diferentes puntos de la Capital Federal y el gran Buenos Aires. ¿El bien preciado en cuestión? Los barbijos de tela, que como consecuencia de la epidemia de coronavirus y el aumento de la demanda pasaron de costar cinco pesos en diciembre -hoy aún se consiguen a ese precio en algunas farmacias- a 80, según la zona.