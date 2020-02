- ¡Atención! Esta es la parte más importante a nivel salud. Puede ser que el verano, así como los cambios de rutina nos permitan tener más sexo, conocer más personas, y sentirnos más libres. Es fundamental estar preparados y saber que hay que usar preservativo o campo de látex para prevenir infecciones de transmisión sexual. Hay muchas infecciones posibles que uno puede contraer: HIV, sífilis (hubo un aumento alarmante de casos en el país), gonorrea, herpes genital, HPV, clamidia. En la mayoría de los casos no hay signos físicos de estas infecciones, no podemos darnos cuenta si están o no, solo por ver genitales "sanos" en nuestra pareja sexual. Por eso, ¡a no confiarse! Como no se sabe quién porta la infección, deben tomarse precauciones siempre y protegerse en primer lugar para poder disfrutar de la sexualidad al máximo, sin peligros.