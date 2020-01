Tras la difusión de los resultados, el cirujano pediátrico Chethan Sathya escribió en la revista Scientific American un dramático reconocimiento de la situación y un llamado de atención: “Como cirujano masculino, me siento mortificado que la profesión permita que mis colegas mujeres sean tratadas como ciudadanas de segunda clase. He visto cirujanas que han sido intimidadas, acosadas y discriminadas por sus colegas varones. He visto un número incontable de veces que sus carreras se desmoronaban ante mis ojos. He visto sus lágrimas. Las he visto ir dentro de un agujero profundo de depresión y nunca volver. Y no he hecho nada al respecto”.