Puntualizando sobre este alimento, el doctor aseguró que “esta variabilidad microbiológica hace que no se pueda tener certeza de la identidad y estabilidad de las distintas bacterias y levaduras, y por lo tanto sobre sus potenciales efectos benéficos. Esto no quiere decir que el kéfir no tenga efectos benéficos, tiene muchísimos, pero no entra dentro de la categoría de probióticos para nuestro Código Alimentario Argentino ni para los estándares internacionales, como el establecido en 2002 por la Organización Mundial de la Salud, quien acuñó la definición de probióticos”