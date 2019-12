A veces, cuando alguien está angustiado o triste y le preguntan qué le pasa, no sabe qué contestar. Esto se debe a que el estado de ánimo no siempre depende de un factor externo, (una discusión con alguien o un día difícil en el trabajo), sino que es algo que se siente y no se logra explicar qué es. Muchas veces esa respuesta puede hallarse en el intestino: tal vez la persona esté atravesando un estado de disbiosis intestinal. ¿Qué significa esto? Se trata de una alteración de la microbiota que puede afectar la producción de serotonina y el sistema inmune y provocar inflamación, alergias, depresión, irritabilidad y falta de sueño, entre otros desequilibrios.