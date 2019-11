Para el especialista, "otro punto que no suele ser muy tenido en cuenta son las malas digestiones cuando faltan piezas dentarias, o cuando están en forma que no permiten una masticación adecuada”, consideró Peidro, quien refirió que “en los deportistas, si los alimentos que van al estómago no están bien masticados pueden hacer que la digestión sea más lenta (por ejemplo, las proteínas de la carne mal digeridas retardan la digestión) y eso no es bueno para el rendimiento deportivo”.