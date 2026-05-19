República Dominicana

Arrestan a dos polizones dominicanos por contrabando de 64 migrantes a Puerto Rico

Las autoridades interceptaron una embarcación con más de 60 personas a bordo mientras intentaba llegar a la isla, identificando luego a los presuntos responsables, quienes presentan antecedentes de deportación y reincidencia en delitos migratorios

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Operativo nocturno de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. Una yola con migrantes sentados y cubiertos con mantas es interceptada por una lancha oficial en aguas oscuras.
Oficiales de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detienen una pequeña embarcación tipo yola con varios migrantes cubiertos con mantas, en un operativo marítimo nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos ciudadanos dominicanos fueron arrestados en Puerto Rico por organizar el traslado marítimo clandestino de 64 migrantes —58 dominicanos y 6 haitianos— hacia la costa suroeste de la isla, en una operación interceptada antes de llegar a tierra.

Uno de los detenidos acumula ocho deportaciones previas desde Estados Unidos y cumplió cerca de 16 meses en prisión federal por delitos migratorios anteriores.

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El otro fue expulsado del país en 2023 mediante un proceso acelerado. Ambos antecedentes los convierten en reincidentes dentro del sistema migratorio federal.

Los hechos del 9 de mayo

La embarcación zarpó el 9 de mayo con destino a Cabo Rojo, municipio del suroeste de Puerto Rico. Agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Patrulla Fronteriza la detectaron e interceptaron a unos 13.9 kilómetros (7.5 millas náuticas) al norte de esa costa.

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Los organizadores identificados, Gil Antonio Febles Esteve y Wilton Mejía Hernández, fueron detenidos cuatro días después, el 13 de mayo.

Primer plano de manos esposadas de un adulto moreno y uno blanco sobre mesa metálica, con documentos y pasaporte dominicano abierto, y el logo de HSI.
Manos de dos adultos esposadas sobre una mesa metálica, acompañadas de documentos migratorios, un pasaporte dominicano y el distintivo de HSI, evocando un proceso de investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cargos y la advertencia federal

Los dos imputados enfrentan cargos federales: facilitar la entrada de extranjeros a territorio estadounidense, asistir en ese ingreso y reingresar ilegalmente tras una deportación con condena previa.

Yariel Ramos, agente especial a cargo interino de HSI en San Juan, advirtió: “Las operaciones ilegales de tráfico marítimo son extremadamente peligrosas y ponen vidas en riesgo en el mar”. Añadió: “Aquellos que decidan organizar o participar en estos viajes ilegales serán identificados y procesados. No se hagan a la mar ilegalmente: las consecuencias pueden ser mortales”.

La investigación reunió a HSI junto con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, la Policía de Puerto Rico y otras agencias locales.

El caso ilustra un patrón de tráfico marítimo que las autoridades federales llevan años combatiendo en el corredor entre la República Dominicana y Puerto Rico, uno de los puntos de entrada irregular más activos del Caribe hacia suelo estadounidense.

Mapa náutico del Caribe con una línea roja entre República Dominicana y Puerto Rico. Contiene logos de Patrulla Fronteriza de EE.UU. y Migración RD, y un símbolo de alerta.
Un mapa náutico conceptual del Caribe muestra la ruta marítima entre República Dominicana y Puerto Rico, destacando la vigilancia de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. y la Dirección General de Migración de RD. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros casos de tráfico de migrantes

La Dirección General de Migración (DGM) ha judicializado 49 casos vinculados a delitos migratorios en República Dominicana en lo que va de 2026, con 32 procesos relacionados específicamente con tráfico ilícito de migrantes, de acuerdo con información oficial citada por migracion.gob.do.

Entre los involucrados figuran ciudadanos dominicanos y un ciudadano canadiense, señalados por transportar a nacionales haitianos sin documentos válidos.

Entre los casos destacados, el Ejército de República Dominicana detuvo en febrero a Luis Enrique Lima Peña y Ángel Luis Fortuna Álvarez en Dajabón mientras trasladaban a 37 haitianos indocumentados en motocicletas, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público bajo cargos de tráfico ilícito de migrantes, conforme a lo publicado por diariolibre.com.

En abril, la Policía Nacional desarticuló en Santiago una red dedicada al tráfico y la trata de haitianos en condición migratoria irregular. El operativo resultó en la detención de al menos 14 extranjeros y tres conductores dominicanos, quienes cobraban entre RD$3,000 y RD$10,000 por traslado dentro del país, variedad confirmada por elcaribe.com.do.

Ese mes, la DGM arrestó a Víctor Alfonso Disla Féliz en Santiago Rodríguez por trasladar a siete ciudadanos haitianos sin documentación legal en una yipeta, según las autoridades citadas por diariolibre.com.

Las acciones documentadas por las fuentes evidencian la intensificación de los operativos y las investigaciones judiciales para combatir el tráfico ilícito de migrantes y delitos asociados en diversas regiones de República Dominicana.

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