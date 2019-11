El acetato de vitamina E es un suplemento vitamínico común que no es dañino en el formato de crema, pero no es un aditivo aprobado para los productos de vapor. Este compuesto se encuentra comúnmente en alimentos, suplementos dietéticos y cremas para la piel. El aceite espeso también se agrega a veces a los productos de vapeo que contienen el ingrediente psicoactivo tetrahidrocannabinol o THC, especialmente los productos ilícitos, para aumentar el peso neto del líquido y para no tener que agregar el THC, principal constituyente psicoactivo del cannabis que resulta más caro que la vitamina E, explicaron desde la CDC.