La tendencia se extendió hasta el punto de que las empresas legalizadas de marihuana explican que en la actualidad, los productos de vapeo representan el 30% de sus negocios, según informó el diario estadounidense The New York Times. Y no es de extrañar que este dispositivo electrónico convenza a los fumadores de cannabis: además de no soltar cenizas, neutraliza más el olor, por lo que es más fácil ocultar su consumo en lugares públicos. Las muertes recientes son trágicas, pero las investigaciones demuestran que el costo del vapeo, con o sin THC, será mucho peor a largo plazo.