Izpisúa Belmonte advierte que los ajustes epigenéticos no "te harán vivir para siempre", pero podrían retrasar tu fecha de vencimiento. Como él lo ve, no hay razón para pensar que no podemos extender la vida humana por otros 30 a 50 años, al menos. "Creo que el niño que vivirá hasta 130 años ya está con nosotros", dice Izpisúa Belmonte. "Él ya ha nacido. Estoy convencido."