– ¿En qué otros contextos se pueden ejercitar las funciones ejecutivas?

– Se pueden ejercitar las funciones ejecutivas cuando no hay patología, y simplemente queremos estimular, por ejemplo, la atención, la memoria, la planificación, etc. O bien cuando se presentan distintas patologías, en sus diversos grados de severidad (por ejemplo, trastornos del neurodesarrollo, trastornos del aprendizaje, etc.). En el contexto terapéutico, dentro de los tratamientos neurocognitivos, este entrenamiento es fundamental.