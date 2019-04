Es que no se contaba -hasta ahora- con datos genéticos sobre esta enfermedad en personas del país. "Sabíamos sobre casos de Europa y los EEUU pero no había datos locales y eso es muy importante porque seguramente los datos genéticos no son los mismos en otras poblaciones que en la Argentina". El médico psiquiatra Julián Bustin (MN 99336) resaltó a Infobae lo significativo de "tratar de caracterizar a la población sobre la que se trabaja en el país".