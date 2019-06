El Profesor Superior de Psicología, Tobías Loetscher, explicó que esta investigación establece un vínculo significativo entre nuestros movimientos oculares y nuestras características innatas y aprendidas: "La gente siempre está buscando servicios mejorados y personalizados. Sin embargo, los robots y las computadoras de hoy no tienen conciencia social, por lo que no pueden adaptarse a señales no verbales. Esta investigación brinda oportunidades para desarrollar robots y computadoras para que puedan volverse más naturales y mejores en la interpretación de las señales sociales humanas".