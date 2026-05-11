Colombia

TransMilenio otorgará pasajes gratis a usuarios frecuentes de TransMiBici en Bogotá: así puede obtenerlos

Las personas que emplean regularmente el programa de bicicletas vinculadas al transporte público en Bogotá pueden recibir viajes sin costo al completar un número puntual de usos, como parte de un incentivo para la movilidad ecológica y urbana

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El programa TransMiBici de TransMilenio incentiva la movilidad sostenible ofreciendo pasajes gratis a usuarios constantes en Bogotá - crédito TransMilenio
El programa TransMiBici de TransMilenio incentiva la movilidad sostenible ofreciendo pasajes gratis a usuarios constantes en Bogotá - crédito TransMilenio

El Sistema TransMilenio continúa incentivando la movilidad sostenible en Bogotá a través de su programa TransMiBici, que permite a los usuarios combinar el uso de la bicicleta y el transporte público de manera segura, gratuita y eficiente.

Ahora, quienes utilizan regularmente las 27 estaciones TransMiBici distribuidas por la ciudad pueden acceder a pasajes gratis como recompensa por su compromiso con el transporte limpio y multimodal, según precisó el sistema TransMilenio.

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¿En qué consiste el beneficio?

Los ciclistas que utilicen las TransMiBici como modo alimentador del sistema y realicen 30 validaciones con su tarjeta TuLlave personalizada recibirán un pasaje gratis, que se abonará automáticamente en su tarjeta. La iniciativa busca premiar la constancia y fomentar el uso de alternativas de transporte ecológicas, facilitando la conexión entre la red de ciclorutas más extensa de Latinoamérica y el sistema masivo de buses.

Las bicicletas deben asegurarse con candado personal y solo el propietario registrado puede retirarlas, garantizando seguridad en el uso de TransMiBici - crédito TransMilenio
Las bicicletas deben asegurarse con candado personal y solo el propietario registrado puede retirarlas, garantizando seguridad en el uso de TransMiBici - crédito TransMilenio

¿Cómo funciona el proceso para reclamar pasajes gratis?

¿El registro debe realizarse la primera vez que se utilice una TransMiBici con sistema de control automatizado, disponible en las 11 estaciones con mayor demanda. Para ese proceso, es necesario presentar la cédula y la tarjeta de propiedad de la bicicleta. En las TransMiBici con control de acceso móvil, que operan en 16 estaciones con menor demanda, se debe presentar la cédula y la tarjeta de propiedad cada vez que se use el servicio. Tenga presente que es obligatorio contar con el registro BiciBogotá y tener la tarjeta TuLlave personalizada. Posteriormente:

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  1. Llegue en bicicleta a cualquier Portal o Estación con TransMiBici.
  2. Compre su pasaje y valide el ingreso con su bicicleta.
  3. Registre su ingreso según el tipo de control (automatizado o móvil).
  4. Asegure su bicicleta en el espacio cubierto, usando su propia cadena y candado.
  5. Aborde el bus para continuar su viaje.
  6. Al regreso, solo la persona que ingresó la bicicleta puede retirarla.

Cada vez que usa el TransMiBici con su tarjeta personalizada y abordas el Sistema TransMilenio, se suma una validación. Al acumular 30 validaciones, el sistema te habilita el beneficio. Luego:

  • Acérquese a cualquier dispositivo de recarga manual o automático para activar la carga del pasaje gratis.
  • El saldo se abonará automáticamente a tu tarjeta TuLlave personalizada.

TransMiBici cuenta con 27 estaciones en Bogotá, todas con espacios cubiertos y vigilancia, para atender la demanda de usuarios que combinan bici y transporte público - crédito TransMilenio
TransMiBici cuenta con 27 estaciones en Bogotá, todas con espacios cubiertos y vigilancia, para atender la demanda de usuarios que combinan bici y transporte público - crédito TransMilenio

Espacios seguros y de fácil acceso

El servicio TransMiBici es gratuito y cuenta con 8.089 cupos distribuidos en 27 estaciones de la ciudad, todas ellas cubiertas y con vigilancia durante el horario de operación del sistema. Los portales con mayor demanda de TransMiBici incluyen:

  • San Mateo
  • Portal Sur
  • Portal Américas
  • Portal Suba
  • Portal Eldorado
  • Portal 80

Las estaciones con menor demanda, como Av. 1 de Mayo, Alcalá, Avenidas Rojas, Banderas, General Santander, Molinos, Biblioteca Tintal, Bicentenario, Juan Pablo, Las Aguas, Manitas, Marsella, Mirador del Paraíso, Portal 20 de Julio, Portal Tunal, Pradera, Quinta Paredes, Ricaurte y Transversal 86, emplean el sistema móvil de registro.

Reglas y recomendaciones clave

  • El uso de TransMiBici está sujeto a los horarios de apertura y cierre del Sistema TransMilenio.
  • Solo el propietario registrado puede retirar la bicicleta.
  • Si una bicicleta permanece más de 30 días hábiles, se considera abandonada y será puesta a disposición de las autoridades.
  • La seguridad de las bicicletas es responsabilidad exclusiva del usuario; TransMilenio no asume responsabilidad por pérdidas ni daños.

El registro previo en BiciBogotá y la tarjeta TuLlave personalizada son requisitos obligatorios para acceder a los beneficios de TransMiBici y los pasajes gratuitos - crédito TransMilenio
El registro previo en BiciBogotá y la tarjeta TuLlave personalizada son requisitos obligatorios para acceder a los beneficios de TransMiBici y los pasajes gratuitos - crédito TransMilenio

El programa TransMiBici, junto con la red de 374 km de ciclorutas bogotanas, fortalece la intermodalidad y facilita el tránsito de quienes eligen la bicicleta como medio de transporte diario. La Alcaldía Mayor de Bogotá y TransMilenio buscan con este esquema no solo reducir la dependencia del automóvil, sino también contribuir al cuidado del medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos.

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