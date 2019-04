"Se pierde la percepción de la gravedad de la enfermedad; la gente toma como verídicos conceptos que se difunden a través de distintas redes sociales que hablan en contra de la vacuna -como la asociación de la vacuna con el autismo, cosa que no es así- y como no perciben a la enfermedad como grave, ante la duda de que la vacuna haga mal deciden no vacunar a sus hijos", señaló Bonvehí, quien detalló: "En América, en 2013 hubo 1.052 casos en 38 ciudades del estado de Ceará, luego de 13 años sin brotes y esto se prolongó durante 20 meses entre otros motivos por una falta de respuesta rápida".