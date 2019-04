En octubre pasado, se difundió la historia de la madre de Sudáfrica que se convirtió en la primera donante con VIH que le dió su hígado a su bebé, quien no tenía el virus. El bebé había estado en lista de espera por 180 días por un trastorno congénito que sufría en su hígado. El órgano para trasplante no aparecía. La mujer se dio cuenta que su hijo se iba a morir y pidió a los médicos del Centro Médico Wits Donald Gordon que la consideraran como potencial donante. Los médicos tuvieron que decidir entre estas opciones: podían hacer el trasplante y que el bebé adquiriera el virus del VIH o no hacer la intervención y que se muera. Optaron por la primera. Como la madre recibía tratamiento médico, su carga viral era baja. El bebé evolucionó bien tras el trasplante y no adquirió la infección.