El no recordar a tiempo cuándo debe tomar sus remedios y cuál es la dosis indicada, hace que ciertos tratamientos fallen. Conscientes de esa necesidad, los hermanos israelíes Omri y Rotem Shor desarrollaron una aplicación para teléfonos inteligentes llamada MediSafe y que no sólo resuelve el problema de los recordatorios alarmas que indican que es la hora de una dosis de fármacos, sino que es capaz de establecer contacto con un familiar del paciente en caso de que no haya registro de que el medicamento ha sido consumido.