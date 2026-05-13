México

Llega frente frío en plena onda de calor: habrá lluvias del 12 al 16 de mayo

Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional aconsejan extremar precauciones por vientos de hasta 70 km/h, oleaje elevado y riesgo de inundaciones en zonas bajo vigilancia entre el 12 y el 16 de mayo

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Calle de Ciudad de México con lluvia intensa y granizo. Peatones con paraguas y chubasqueros amarillos. Letrero de alerta de tormenta y relámpagos en el cielo.
El fenómeno traerá lluvias significativas y un refrescamiento temporal en diversas regiones entre el 12 y el 16 de mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En plena onda de calor, un frente frío ha ingresado al territorio nacional, provocando un cambio abrupto en las condiciones meteorológicas.

El Servicio Meteorológico Nacional informó la llegada del frente frío número 50, que interactúa con canales de baja presión y humedad proveniente tanto del océano Pacífico como del golfo de México y mar Caribe. El fenómeno traerá lluvias significativas y un refrescamiento temporal en diversas regiones entre el 12 y el 16 de mayo de 2026.

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El pronóstico oficial detalla que, pese a las altas temperaturas persistentes en catorce estados, se anticipan lluvias puntuales muy fuertes en entidades como Chiapas, Tabasco, Michoacán y Estado de México. En el Valle de México y zonas del occidente, centro y sur, también se prevén chubascos y tormentas eléctricas.

En contraste, la onda de calor continuará afectando a regiones de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas, aunque comenzará a disminuir en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

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Vista de un paso a desnivel inundado por la lluvia intensa, con varios coches parados o avanzando lentamente, una patrulla policial y personas en el agua
De miércoles a jueves, el sistema frontal se estacionará y perderá influencia directa, aunque la interacción de humedad y divergencia en altura mantendrá los chubascos en el occidente, centro y sur. (Redes sociales/ @OVIALCDMX)

Pronóstico detallado por regiones y días

Entre el martes 12 y miércoles 13 de mayo, el frente frío mantendrá lluvias intensas en el sureste, oriente y península de Yucatán, con acumulados de hasta 75 mm en Chiapas y Tabasco. Paralelamente, se pronostican vientos del norte con rachas de hasta 70 km/h en Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec, y oleaje elevado de hasta 2.5 metros en la costa del Pacífico sur.

Las temperaturas máximas superarán los 45 ℃ en puntos de Durango y Sinaloa, mientras que en zonas como Baja California, Sonora, Chihuahua, Nayarit, Colima, Michoacán y Guerrero se esperan valores de entre 40 y 45 ℃. Por la noche y madrugada, las sierras de Durango podrían registrar mínimas de hasta -5 ℃, con heladas aisladas en zonas altas de Chihuahua, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

De miércoles a jueves, el sistema frontal se estacionará y perderá influencia directa, aunque la interacción de humedad y divergencia en altura mantendrá los chubascos en el occidente, centro y sur. El calor persistirá en el noroeste y occidente, con temperaturas extremas en Sonora y Sinaloa.

Riesgos y recomendaciones para la población

Las autoridades advierten sobre el riesgo de crecidas en ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Los vientos fuertes podrían derribar árboles y anuncios. REUTERS/Henry Romero
Las autoridades advierten sobre el riesgo de crecidas en ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Los vientos fuertes podrían derribar árboles y anuncios. REUTERS/Henry Romero

Las lluvias intensas podrían ir acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Las autoridades advierten sobre el riesgo de crecidas en ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Los vientos fuertes podrían derribar árboles y anuncios. Se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones, especialmente en regiones bajo vigilancia por tormentas.

Evolución de la onda de calor y transición climática

El pronóstico hasta el sábado 16 prevé intervalos de chubascos y lluvias fuertes en el noreste, occidente, centro, sur y sureste, así como episodios de viento intenso y oleaje elevado en el litoral del Pacífico y Golfo de Tehuantepec. EFE/ Ángel Hernández
El pronóstico hasta el sábado 16 prevé intervalos de chubascos y lluvias fuertes en el noreste, occidente, centro, sur y sureste, así como episodios de viento intenso y oleaje elevado en el litoral del Pacífico y Golfo de Tehuantepec. EFE/ Ángel Hernández

A partir del viernes 15 de mayo, la onda de calor se extenderá a nuevos estados, mientras una circulación anticiclónica favorecerá el ascenso gradual de las temperaturas en gran parte del país.

El pronóstico hasta el sábado 16 prevé intervalos de chubascos y lluvias fuertes en el noreste, occidente, centro, sur y sureste, así como episodios de viento intenso y oleaje elevado en el litoral del Pacífico y Golfo de Tehuantepec.

La próxima actualización oficial está programada para las 14:00 horas del 13 de mayo de 2026.

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