Esta es la vitamina que podría estar afectando tu ánimo sin que lo sepas

La deficiencia de una vitamina puede provocar fatiga, irritabilidad y tristeza que suelen confundirse con estrés o factores externos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos casos, las alteraciones en el estado de ánimo pueden pasar inadvertidas o atribuirse a factores externos, estrés cotidiano o cambios en la rutina.

Sin embargo, existe un aspecto biológico silencioso que puede estar detrás de la fatiga persistente, la irritabilidad y la sensación de tristeza inexplicable que experimentan numerosas personas: una deficiencia de vitamina B12.

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Qué es la vitamina B12 y cómo influye en el estado de ánimo

La vitamina B12, conocida también como cobalamina, es un micronutriente soluble en agua indispensable para el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso.

Según los National Institutes of Health (NIH), esta vitamina interviene en procesos críticos como la síntesis del ADN, la formación de glóbulos rojos y el mantenimiento de la integridad de la mielina, la capa protectora de las neuronas.

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El papel de la vitamina B12 va mucho más allá de la prevención de la anemia. MedlinePlus señala que su influencia directa sobre la producción de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina convierte a la cobalamina en un regulador fundamental del estado de ánimo y de la respuesta emocional.

La Mayo Clinic enfatiza que niveles insuficientes de B12 pueden desencadenar síntomas depresivos, ansiedad, confusión, pérdida de memoria y, en casos severos, daño neurológico.

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Los expertos explican que la vitamina B12 es responsable de facilitar la remetilación de la homocisteína en metionina, un paso decisivo para la fabricación de S-adenosilmetionina (SAMe), la molécula encargada de la metilación de neurotransmisores y de la regulación epigenética.

Cuando esta cadena se interrumpe, disminuye la disponibilidad de moléculas clave para el bienestar emocional y cognitivo.

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La vitamina B12 participa en la producción de serotonina y dopamina, neurotransmisores clave para regular el ánimo y las emociones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias clínicas de la deficiencia de vitamina B12

La deficiencia de vitamina B12 puede presentarse de forma insidiosa, con síntomas sutiles al principio que progresan a manifestaciones incapacitantes si no se identifican y tratan a tiempo.

El NIH advierte que, aunque el organismo almacena reservas hepáticas de B12 que pueden durar años, los primeros signos de carencia suelen manifestarse en el sistema nervioso.

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Entre las consecuencias neurológicas y psiquiátricas más frecuentes, MedlinePlus destaca la aparición de depresión resistente al tratamiento, fatiga crónica, irritabilidad, insomnio, dificultad para concentrarse y deterioro cognitivo acelerado.

En adultos mayores, la carencia de B12 se asocia a un mayor riesgo de confusión, trastornos del ánimo y pérdida de memoria que pueden simular una demencia.

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La Mayo Clinic describe que, en casos avanzados, la deficiencia puede causar daño irreversible en los nervios periféricos, cambios agudos de humor, alteraciones de la visión y problemas motores.

Las poblaciones más vulnerables incluyen personas mayores de 50 años, quienes padecen enfermedades digestivas que afectan la absorción, y quienes siguen dietas estrictamente vegetarianas o veganas sin suplementación adecuada.

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Identificar y corregir este déficit permite, en muchos casos, revertir los síntomas y evitar daños permanentes.

Diagnóstico y recomendaciones de instituciones oficiales

Los especialistas recomiendan realizar pruebas específicas en sangre para detectar niveles bajos de B12 en pacientes con síntomas de alteración del ánimo, confusión o deterioro cognitivo.

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Se aconseja no depender únicamente del hemograma, ya que la deficiencia puede estar presente incluso sin anemia visible.

Además, sugieren el cribado regular en personas mayores, quienes toman ciertos medicamentos (como metformina o inhibidores de bomba de protones), o quienes han sido sometidos a cirugías gastrointestinales.

El NIH establece valores de referencia y señala que, en caso de deficiencia documentada, la suplementación oral o inyectable es el tratamiento de elección para restaurar los niveles y prevenir complicaciones.

Para la población general, las recomendaciones oficiales indican una ingesta diaria de 2,4 microgramos a partir de los 14 años, con ajustes para embarazadas, lactantes y personas mayores. En individuos con problemas de absorción, la vía inyectable es preferida.

La evaluación médica y la intervención nutricional adecuada permiten restaurar el equilibrio emocional y proteger la salud cerebral.

Infografía detalla los riesgos neurológicos y psiquiátricos de la deficiencia de vitamina B12, así como sus síntomas, progresión y grupos de población más vulnerables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevención de la deficiencia

Las fuentes oficiales coinciden en que la prevención es fundamental.

Los alimentos de origen animal, como carne, pescado, huevos y productos lácteos, son las principales fuentes naturales de este nutriente.

El uso de suplementos o alimentos fortificados se recomienda especialmente para quienes presentan factores de riesgo. Además, se aconseja que, ante la menor sospecha de déficit, se realicen pruebas de laboratorio y se consulte a un profesional de la salud.

Mantener niveles adecuados de vitamina B12 no solo contribuye a la salud física, sino que es clave para la salud emocional y el buen funcionamiento del sistema nervioso.